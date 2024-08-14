Не было гвоздя: дефицит быстроразъёмных соединений для СЖО обошёлся Supermicro в $800 млн отложенной выручки

Любой производитель не застрахован от сбоя цепочки поставок небольших комплектующих, ведущих к значительным убыткам, иногда исчисляемым сотнями миллионов долларов. Как сообщает Tom’s Hardware, Supermicro не удалось вовремя получить достаточное количество быстроразъёмных соединений для систем жидкостного охлаждения (СЖО), из-за чего произошла задержка поставок готовой продукции покупателям. В результате сформировалась «отложенная выручка» в размере $800 млн, которую пришлось перенести с одного квартала на другой.

СЖО чрезвычайно важны для ИИ-серверов и обычно состоят из нескольких компонентов, объединяемых быстроразъёмными соединениями. Такие разъёмы могут подтекать, поэтому их качество имеет ключевое значение. Из-за высокого спроса на ИИ-серверы спрос на соединения тоже вырос. Их цена уже поднялась с $40 до $60, причём потенциальные покупатели готовы переплачивать ещё больше, лишь бы забронировать поставки.

Рынок быстроразъёмных соединителей контролируется семью компаниями, в том числе двумя китайскими, попавшими под санкции США, что только усугубляет глобальный дефицит. Тайваньские производители Global Tek, Fositek и Lotes охотно пользуются ситуацией, наращивая и ускоряя производство и сертификацию соответствующих продуктов — это поможет заполнить «пустоту» от ухода попавших под санкции китайских компаний. Global Tek активно работает с партнёрами на своих заводах, образцы уже проходят тестирование. Компания рассчитывает, что выручка от этих проектов начнёт поступать уже в IV квартале 2024 года.

Спрос на СЖО действительно высок и ожидается, что к 2028 году они займут треть рынка систем охлаждения для дата-центров. При этом уже поступают рекламации — не исключено, что поставки суперускорителей NVIDIA GB200 могут задержаться из-за протечек вспомогательной «фурнитуры» систем жидкостного охлаждения.

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