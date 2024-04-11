Сделано в Европе: Kalray представила ускоритель Turbocard4 для машинного зрения и обработки ИИ-данных

Компания Kalray объявила о коммерческой доступности новых ускорителей Turbocard4 (TC4). Новинка позиционируется в качестве решения для ускорения работы систем машинного зрения, либо как акселератор «умной» индексации данных.

На борту ускорителя, выполненного в формате FHFL установлено сразу четыре чипа DPU Coolidge 2 с фирменной архитектурой Kalray MPPA. Эти процессоры были анонсированы ещё летом прошлого года в качестве энергоэффективных DPU с производительностью до 1,5 Тфлопс в режиме FP32 и 50 Топс в характерном для инференса режиме INT8.

Выбор рынков не случаен: машинное зрение сегодня является быстро растущей отраслью, в 2023 году оцененной в более чем $20 млрд, а к 2032 году эта цифра обещает вырасти до $175 млрд. Про индексацию данных для генеративного ИИ нечего и говорить — на дворе бум подобных технологий, а объёмы наборов данных постоянно растут. Такие датасеты требуют эффективной предобработки, иначе растущее время выборки нужных данных будет сдерживать производительность и обучения, и инференса.

Интересно, что производятся TC4 в Европе, на французской фабрике Asteelflash, уже получившей первый заказ на сумму более $1 млн. В силу перспективности избранных направлений не следует удивляться, что европейская инициатива Kalray и Asteelflash поддержана французским правительством в рамках программы CARAIBE. Уже в 2025 году планируется довести темпы производства ускорителей TC4 с сотен до нескольких тысяч в месяц.

Coolidge 2, по словам создателей, представляет собой универсальное решение на базе архитектуры VLIW. Он имеет 80 ядер с частотой до 1,2 ГГц, причём каждое ядро располагает FPU (IEEE 754-2008). Имеются оптимизации для матричных операций и трансцендентных функций. Процессор разделён на 5 кластеров по 16 ядер, каждый кластер имеет дополнительное управляющее ядро, отвечающее также за функции безопасности. Дополняет Coolidge 2 кеш объёмом 8 Мбайт, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200 и пара интерфейсов 100GbE с поддержкой RoCE. Чип поддерживает форматы INT8, FP16, FP32 и даже FP64.

Поскольку на борту Turbocard4 работает сразу четыре Coolidge 2, речь идёт о 6 Тфлопс для FP32, 100 Тфлопс для FP16 и 200 Топс для INT8 при теплопакете в районе 120 Вт. Что касается программной поддержки, Kalray сопровождает свои решения SDK, базирующимся на открытых стандартах. Поддерживаются Linux и RTOS.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: