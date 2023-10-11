Nokia установила новый рекорд скорости при трансокеанской передаче данных — 800 Гбит/с на одной длине волны

 
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Исследователи Nokia Bell Labs установили новый мировой рекорд скорости передачи данных через трансокеанскую оптическую линию связи. Инженеры смогли достичь 800 Гбит/с на расстоянии 7865 км при использовании одной длины волны. Названная дистанция, как отмечается, в два раза больше расстояния, которое обеспечивает современное оборудование при работе с указанной пропускной способностью. Значение примерно равно географическому расстоянию между Сиэтлом и Токио, т.е. новая технология позволит эффективно связать континенты 800G-каналами.

Исследователи Nokia Bell Labs установили рекорд при использовании испытательного стенда оптических коммуникаций в Париже-Сакле (Франция). Кроме того, специалисты Nokia Bell Labs совместно с сотрудниками дочерней компании Nokia Alcatel Submarine Networks (ASN) показали ещё один рекорд. Они продемонстрировали пропускную способность в 41 Тбит/с на расстоянии 291 км через систему передачи данных в C-диапазоне без повторителей. Такие каналы обычно используются для соединения островов и морских платформ друг с другом и с материком. Предыдущий рекорд для подобных систем — 35 Тбит/с на том же расстоянии.

Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Оба достижения стали возможными благодаря повышению бодрейта. В случае трансокеанских систем связи такое увеличение скорости передачи данных позволит, к примеру, удвоить протяжённость трансокеанских каналов при сохранении прежней пропускной способности, а на коротких расстояних снизить количество трансиверов при увеличении ёмкости без задействования дополнительных частотных диапазанов.

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