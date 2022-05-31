Broadcom хочет отбить расходы на покупку VMware переводом продуктов на подписочную модель

Компания Broadcom планирует после приобретения разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware за $61 млрд осуществить «быстрый переход от бессрочных лицензий к подпискам» Планы по ускоренному переходу к подписке могут вызвать возражения у клиентов, поскольку такие изменения редко приводят к снижению цен, а у некоторых пользователей есть веские причины предпочесть бессрочное лицензирование.

Об этом сообщил Том Краузе (Tom Krause), президент Broadcom Software Group в ходе квартального отчёта компании, отвечая на вопрос, как Broadcom планирует выполнить свой прогноз о том, что покупка VMware позволит добавить около $8,5 млрд условной EBITDA в течение трёх лет после закрытия сделки. Краузе также отметил, что приобретение VMware обеспечит Broadcom охват каналов сбыта, которого в настоящее время у неё нет.

Краузе и гендиректор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) заявили, что Broadcom планирует развивать клиентскую базу VMware, насчитывающую более 300 тыс. человек. Переход на лицензирование по подписке, по-видимому, произойдёт в течение следующих нескольких лет. Вполне возможно, что рост доходов VMware может замедлиться в краткосрочной перспективе из-за изменения способа лицензирования.

Краузе пообещал инвестировать на постоянной основе в продукты базовой инфраструктуры VMware, назвав в числе приоритетных vSphere, VSAN, vRealize и NSX. В свою очередь Тан отметил, что покупка VMware означает для Broadcom получение ещё около тысячи крупных клиентов, добавив, что компании помогут им в управлении жизненными циклами решений.

Он ожидает, что в краткосрочной перспективе портфолио VMware поможет компаниям со сложным ИТ-парком модернизировать приложения и упростить миграцию в публичное облако. Но, поскольку крупные клиенты Broadcom, как правило, вынуждены следовать ряду правил, гендиректор считает, что частное облако останется в перечне вариантов VMware. Тан также предположил, что инструменты CA Technologies дополнят портфолио VMware Tanzu и, возможно, сделают его более привлекательным или более актуальным для разработчиков.

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