Власти округа Лаудон (Loudoun) Северной Вирджинии ввели 12-месячный мораторий на новые проекты ЦОД. Наблюдательный совет округа постановил временно прекратить приём новых заявок на строительство дата-центров, сообщает Datacenter Dynamics. Примечательно, что округ может по праву считаться родиной т.н. «Аллеи дата-центров» — места компактного размещения многочисленных ЦОД в Северной Вирджинии.

За резолюцию проголосовали семь членов совета, один выступил против и один воздержался. Мораторий распространяется не только на заявки на строительство новых ЦОД, но и электрических подстанций. Мораторий имеет обратную силу и действует с 15 сентября 2026 года. Предполагается, что это даст округу время завершить пересмотр действующих правил и требований к строительству ЦОД. При этом после снятие моратория в сентябре 2027 года на рассмотрение накопившихся заявок уйдёт ещё несколько месяцев.

В ходе заседания совета представитель Data Center Coalition предостерёг местные власти от резкого изменения курса, подчеркнув, что это создаст неопределённость, спровоцирует судебные разбирательства и нарушит инвестиционные планы. На территории округа действуют или строятся 245 дата-центров. В бюджете на 2027 год предусмотрены поступления, связанные с деятельностью ЦОД, на $1,3 млрд — это 40 % всех доходов.

На сегодня имеются 33 действующие заявки, касающиеся строительства ЦОД и подстанций. 10 относятся к строительству непосредственно ЦОД, 12 — подстанций, не связанных исключительно с обеспечением надёжности электросети (или комбинированных), 1 — подстанции, призванной обеспечивать стабильность электросети, а ещё 10 предполагают совместное возведение ЦОД и подстанций. В течение 25 лет дата-центры в округе фактически имели тот же статус, что и офисные здания. Это позволяло строить их без дополнительного согласования там, где было разрешено строительство офисов.

С учётом экономических и налоговых льгот для стимулирования отрасли, округ к 2016 году стал местом крупнейшей концентрации ЦОД в мире. В 2025 году округ отменил упрощённую процедуру строительства большинства ЦОД без согласования, поэтому новые проекты проходят полноценное рассмотрение, а для участков, заявки по которым уже поданы и зонирование утверждено, порядок строительства оставлен упрощённый. Впрочем, такие исключения могут отменить в будущем.

За последние два года в городах, округах и муниципалитетах на всей территории США предложены или введены сотни мораториев на строительство ЦОД, важное значение тем дата-центров приобрела и в ходе промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. Ещё в 2022 году сообщалось о том, что жители Северной Вирджинии всё более и более недовольны распространению дата-центров и готовы активно противостоять их строительству. В конце октября Amazon отказалась от возведения крупного ЦОД из-за противодействия властей округа Лаудон.

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