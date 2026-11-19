Компания Graid Technology объявила о том, что технология VROC (Virtual RAID on CPU) станет доступна на аппаратной платформе AMD EPYC в дополнение к Intel Xeon. Для производителей оборудования это означает возможность предоставления согласованных решений в рамках различных продуктовых семейств.

VROC позволяет формировать программно-аппаратные RAID-массивы на основе NVMe-накопителей в серверах без необходимости устанавливать вспомогательные RAID-контроллеры. Graid приобрела технологию VROC у Intel в октябре прошлого года, после чего рассказала о намерении продолжить активное развитие данного решения. В частности, говорилось о поддержке современных чипов Intel Xeon, включая Diamond Rapids.

Как теперь сообщается, VROC станет доступна в системах на процессорах AMD EPYC. Первая такая реализация запланирована на февраль 2027 года с поддержкой Linux и зеркалирования загрузочного диска в режиме RAID 1. В течение I половины следующего года ожидается полноценная поддержка RAID 0/5/10 с функциями управления светодиодными индикаторами состояния накопителей и возможностью горячего подключения. Во II половине 2027-го появятся поддержка Windows и SATA-устройств, а также самошифрующихся накопителей (SED), включая возможность их горячего подключения.

Подчёркивается, что внедрение технологии VROC в системы AMD EPYC обеспечит клиентам единообразный опыт работы с RAID-массивами в различных конфигурациях и на разных аппаратных платформах. В дальнейшем перечень совместимого оборудования планируется расширять.

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