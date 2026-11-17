Японский Центр компьютерных наук RIKEN, где размещается суперкомпьютер Fugaku, сообщил о несанкционированных попытках доступа вследствие утечки данных. В период с 10 по 13 ноября неизвестные произвели атаку на веб-панель, отображающую рабочие параметры Fugaku, передаёт The Register. С 2020 по 2022 год Fugaku возглавлял рейтинг TOP500 самых мощных суперкомпьютеров в мире. В обновлённой версии рейтинга он занимает девятое место.

В результате взлома панели злоумышленники, по всей видимости, смогли проникнуть в сеть RIKEN. Они получили доступ к ряду серверов, содержащих данные авторизованных пользователей, и установили на них вредоносное ПО. На серверах хранились имена и адреса электронной почты пользователей, а также учётные данные, которые использовались для доступа к другим суперкомпьютерам и сервисам, не находящимся под управлением RIKEN. Злоумышленники предприняли попытки воспользоваться этими учётными данными. Сейчас RIKEN совместно с эксплуатирующими эти суперкомпьютеры организациями проводит расследование с целью установить, увенчались ли эти попытки успехом.

В исследовательском центре пока не установили, как именно была произведена атака, нет и уверенности, к какой информации получили доступ злоумышленники и какие именно данные они могли похитить. Известно, что под угрозой оказались данные 4222 зарегистрированных пользователей Fugaku и 375 пользователей менее мощного суперкомпьютера RIKYU. 13 ноября была предпринята попытка войти в систему Fugaku, после чего специалисты центра оперативно отключили суперкомпьютер от Сети. Запустив свои рабочие процессы на одной из машин, злоумышленники могли нанести серьёзный ущерб.

Fugaku используется для научных исследований. Доступ к нему предоставляется по заранее составленному графику, и вынужденный простой создаёт серьёзные препятствия для учёных, которые ожидали своей очереди. Признаков утечки исследовательских данных пока обнаружить не удалось. В научно-исследовательском центре пообещали тщательно расследовать инцидент. Власти Токио выделили экстренное финансирование в расчёте на то, что дополнительные средства оперативно помогут укрепить национальную систему киберзащиты.

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