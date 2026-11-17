Компания Cornelis анонсировала сетевую платформу следующего поколения CN6000, разработанную для удовлетворения растущих требований к инфраструктуре передачи данных на фоне стремительного развития ИИ и НРС. Решение соответствует стандарту 800G (пропускная способность достигает 800 Гбит/с).

В состав платформы вошли коммутатор CN6000 Omni-Path, а также сетевые адаптеры Omni-Path SuperNIC и Ethernet SuperNIC. Первое из этих устройств выполнено в форм-факторе 1U с 48 портами QSFP-DD со скоростью передачи данных 800 Гбит/с (или 96 портами на 400 Гбит/с). Пропускная способность в полнодуплексном режиме достигает 76,8 Тбит/с. Типовое энергопотребление составляет 856 Вт при использовании медных кабелей и 1663 Вт при подключении активных оптических кабелей на каждом порту. Коммутатор работает от сети 240–277 В AC или 48 В DC с возможностью горячей замены блоков питания.

Адаптер CN6000 Omni-Path SuperNIC выполнен в виде низкопрофильной карты расширения с интерфейсом PCIe 6.0 x16. Реализованы два порта QSFP-DD, каждый из которых обеспечивает скорость до 400 Гбит/с. Производительность достигает 1,6 млрд сообщений в секунду. Энергопотребление — 42,4 Вт с пассивными медными кабелями и 57,5 Вт с активными оптическими кабелями.

В свою очередь, адаптер CN6000 Ethernet SuperNIC также получил низкопрофильное исполнение с интерфейсом PCIe 6.0 x16 и два порта QSFP-DD. Подключение к стандартным коммутаторам Ethernet осуществляется по протоколу RoCEv2. Поддержка Ultra Ethernet будет добавлена позднее посредством обновления ПО.

Для платформы CN6000 заявлена совместимость с процессорами AMD, Arm и Intel, а также с ускорителями AMD, NVIDIA и Qualcomm. О поддержке решения сообщили такие компании, как Dell Technologies, Hyve Solutions, Lenovo, NEC, Penguin Solutions, Supermicro и др.

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