Biostar выпустила плату BIPTL-IHT для периферийных ИИ-устройств на базе Intel Panther Lake-H

Компания Biostar анонсировала материнскую плату BIPTL-IHT типоразмера Thin Mini-ITX, предназначенную для построения периферийных устройств с ИИ-функциями. Новинка подходит для систем автоматизации, интеллектуальных производственных площадок, платформ видеонаблюдения и аналитики и пр.

Решение рассчитано на процессоры Intel поколения Panther Lake-H. Максимальная конфигурация предусматривает использование чипа Core Ultra 9 386H, который содержит 16 ядер (4Р + 8Е + 4LPE) с тактовой частотой до 4,9 ГГЦ. В состав изделия входят ускоритель Intel Xe3 Graphics (четыре Xe-ядра) и нейропроцессорный узел NPU 5 с производительностью до 50 TOPS (INT8). Реализованы два слота SO-DIMM для модулей памяти DDR5-7200 суммарным объёмом до 128 Гбайт.

Плата располагает слотами M.2 M Key 2280 (PCIe 5.0 x4) и M.2 M Key 2260/2280 (PCIe 4.0 x2) для SSD, коннектором M.2 E Key 2230 (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth, разъёмом M.2 B Key 3042/3052 (PCIe 4.0 x1 + USB 3.2 + SIM) для сотового модема 4G/5G и слотом PCIe 5.0 x8. В оснащение входят два порта SATA-3 для накопителей, сетевые контроллеры Intel i226-LM и Intel i226-V стандарта 2.5GbE, звуковой кодек ALC897 + ALC105 и чип ввода/вывода IT8786E-I.

Допускается вывод изображения одновременно на четыре монитора: предусмотрены по два порта HDMI 2.1 (7860 × 4320 точек; 60 Гц) и DP1.4 (4096 × 2160 пикселей; 120 Гц), а также интерфейс LVDS (1920 × 1200 точек; 60 Гц). Доступны три порта USB 3.0 Type-A, один порт USB 3.1 Type-С, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей и 3,5-мм аудиогнездо. Через разъёмы на плате можно задействовать шесть последовательных портов (2 × RS232/422/485 и 4 × RS232), четыре порта USB 2.0 и пр.

Габариты составляют 170 × 170 мм. Питание может подаваться от внешнего блока через DC-коннектор (9–24 В). Говорится о совместимости с Windows 11 IoT Enterprise 24H2 и Ubuntu 24.04.

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