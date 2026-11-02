Чип Intel Panther Lake и поддержка 5G: Biostar выпустила индустриальный компьютер EdgeComp MT-U325

Компания Biostar представила индустриальный компьютер небольшого форм-фактора EdgeComp MT-U325, предназначенный для решения различных задач на периферии. Новинка, построенная на аппаратной платформе Intel Panther Lake, подходит в том числе для ИИ-приложений.

Применён процессор Core Ultra 5 325 с восемью вычислительными ядрами (4Р + 4LPE) с тактовой частотой до 4,5 ГГц. В состав чипа входят ускоритель Intel Xe3 Graphics (4 Xe-ядра) и нейропроцессорный узел Intel NPU 5 с производительностью до 50 TOPS на операциях INT8. Доступен один слот SO-DIMM для модуля оперативной памяти DDR5-7200.

Компьютер располагает слотами M.2 Key M 2280 (PCIe 5.0 x4) и M.2 Key M 2260/2280 (PCIe 4.0 x2) для SSD (NVMe), а также портом SATA-3 для дополнительного накопителя. Есть разъём M.2 Key E 2230 (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth и коннектор M.2 Key B 3042/3052 (PCIe 4.0 x1 + USB 3.2; SIM-слот) для сотового модема 4G/5G. Присутствуют два сетевых порта 2.5GbE на основе контроллеров Intel i226-LM и Intel i226-V, звуковой кодек ALC897+ALC105. Питание обеспечивает сетевой блок мощностью 90 Вт.

Допускается вывод изображения одновременно на несколько мониторов через два интерфейса HDMI 2.1 (до 7860 × 4320; 60 Гц) и два порта DP1.4 (до 4096 × 2160; 120 Гц). На фронтальную панель выведены два разъёма USB 2.0 Type-A и аудиогнёзда на 3,5 мм. Сзади сосредоточены три порта USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.1 Type-C, гнёзда RJ45 для сетевых кабелей.

Устройство заключено в перфорированный корпус с размерами 196,5 × 193 × 45 мм, а масса составляет около 1 кг. Применена система активного охлаждения с вентилятором; диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C. Гарантирована совместимость с Windows 11, Windows 11 IoT Enterprise 24H2 и Ubuntu 24.04.

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