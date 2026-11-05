Прибыль Macronix бьёт рекорды на фоне дефицита флеш-памяти

Тайваньская компания Macronix International, крупный поставщик микросхем флэш-памяти NOR и NAND, отчиталась о работе в III четверти текущего года. По ключевым показателям зафиксирован значительный рост, что объясняется в том числе увеличением цен на продукцию на фоне сформировавшегося дефицита — компания является крупным поставщиком памяти для серверных плат.

Выручка за трёхмесячный период достигла NT$24,24 млрд, или $758,6 млн. Это на 27 % выше показателя предыдущего квартала и на 195 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль за квартал составила NT$17,09 млрд ($534,8 млн): рост в годовом исчислении — 1436 %. Валовая маржа оказалась на отметке 70,5 %.

Чистая прибыль достигла рекордных NT$10,95 млрд, или $342,8 млн. Для сравнения, годом ранее Macronix понесла чистые квартальные убытки в объёме NT$862 млн. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу составила NT$5,52 против NT$0,47 убытков на акцию по итогам III квартала 2025 года. Операционная прибыль указана в размере NT$12,93 млрд ($404,8 млн), операционная маржа — 53,4 %. Годом ранее компания продемонстрировала операционные убытки в NT$1,14 млрд.

В общей массе продаж продукции изделия NAND обеспечили примерно 47 % выручки. Ещё 46 % пришлось на решения NOR. Суммарный вклад всех прочих направлений деятельности составил приблизительно 7 % в денежном выражении. Если рассматривать исключительно сегмент NAND, то более половины продаж (52 %) обеспечили изделия для отрасли коммуникаций. Вклад потребительской сферы оценивается в 23 %, компьютерной — в 10 %, автомобильной — в 2 %.

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