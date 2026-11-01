Проект ЦОД Project Blue в Аризоне обострил спор о распределении дефицитных водных ресурсов

Строительство новых крупных ИИ ЦОД обостряет проблему нехватки воды в американском штате Аризона, столкнувшемся с продолжительной засухой и сокращением подачи воды из реки Колорадо. При этом штат потерял доступ почти к 30 % квоты на воду из этого источника. В штате насчитывается более 170 ЦОД, но именно новые крупные проекты вызывают всё более активное сопротивление местных жителей и активистов, сообщает The Verge.

Помимо ЦОД свой вклад в освоение ресурсов штата внесла компания TSMC, построившая вблизи Финикса комплекс фабрик по выпуску полупроводников. Если изначально она планировала вложить к 2029 году в производство на территории Аризоны $12 млрд, то впоследствии объём заявленных инвестиций увеличили до $265 млрд. TSMC возводит там уже третий объект и рассматривает возможность расширения в дальнейшем, создав вокруг своих мощностей целую экономическую экосистему.

При этом выпуск чипов требует огромного количества чистой воды, требуется немало муниципальных ресурсов. В результате комплекс в Аризоне потребляет около 18 млн литров ежедневно, а основным источником служат система водоснабжения Финикса и, в меньшей степени, грунтовые воды. При этом TSMC пользуется поддержкой местных властей и части населения благодаря налоговым поступлениям, созданию рабочих мест, развитию промышленности и др.

Иное отношение складывается к крупным ЦОД. Если ранее речь шла о небольших объектах, напоминавших, скорее, офисные здания, то теперь речь идёт о крупных проектах, создающих мало постоянных рабочих мест, зато потребляющих много воды и энергии. Кроме того, ЦОД создают «острова тепла», обеспечивающие и без того засушливым территориям дополнительный нагрев.

Самым показательным стал конфликт, связанный с инициативой Project Blue компании Beale Infrastructure. Она намерена построить неподалёку от Тусона (Tucson) ЦОД мощностью 600 МВт на участке площадью 117 га. Проект должен был обеспечить $152 млн налоговых поступлений за десятилетие, около 3 тыс. временных и 200 постоянных рабочих мест. Общий экономический эффект проекта для Тусона и округа Пима оценивался в $3,6 млрд.

Для получения поддержки населения Beale обещала сама профинансировать строительство 29-км трубопровода для подачи очищенных сточных вод. Дополнительно предполагалось создание инфраструктуры для пополнения местных водоносных горизонтов. В перспективе объект должен был стать «водно-положительным», отдавая в местные водоносные системы больше воды, чем потребляет.

В 2025 году местные власти одобрили изменение зонирования участка под ЦОД и его продажу Beale, но вскоре настроения в городе и окрестностях изменились. После того, как Tucson Electric Power по случайному совпадению через несколько часов после голосования объявила о рассмотрении повышения тарифов на электричество на 14 %, жители выступили решительно против, а один из членов совета, ранее голосовавший «за», потребовал пересмотреть решение.

Жители опасались, что Project Blue вместе со вторым предложенным кампусом ЦОД станет крупнейшим потребителем электричества компании и внесёт свой вклад в загрязнение окружающей среды. В итоге городской совет Тусона единогласно проголосовал против присоединения участка к городской территории (это обеспечивало бы подключение к муниципальному водопроводу). В итоге Beale продолжила работы над Project Blue, но вместо водяного охлаждения серверов решили использовать замкнутую систему воздушного охлаждения. При этом активисты уверены, что такая система потребует больше энергии, хотя сама Beale утверждает, что общее энергопотребление не изменится, изменится только распределение энергетической нагрузки. По некоторым данным, изменение концепции заставило отказаться от участия в проекте Amazon Web Services (AWS) и пока не известно, найден ли другой арендатор.

Так или иначе, сделка с застройщиком была закрыта в 2025 году, но протесты продолжились и после начала стройки, хотя полностью остановить строительство не удалось. В конце концов в сентябре 2026 года власти округа Пима (Pima) ввели 120-дневный мораторий на рассмотрение новых проектов ЦОД, а Тусон ужесточил собственные ограничения для подобных объектов. Впрочем, работы в рамках Project Blue продолжаются.

Параллельно Beale продвигает строительство крупного кампуса ЦОД в Маране (Marana), приблизительно в 30 км от Тусона. Там предполагается использовать два участка общей площадью около 243 га. Застройщик обещает обеспечить около $407 млн налоговых поступлений за 10 лет, более трети суммы должны поступить в бюджет Мараны. Несмотря на возражение местных жителей, городские власти изменили назначение земель.

Тем временем активисты опасаются не только прямого ущерба, но и того, что пузырь ИИ может схлопнуться, оставив городу огромный объект, не обеспечивший обещанной экономической отдачи. Активисты обращают внимание и на то, что Beale входит в инвестиционную группу Blue Owl, уже фигурирующую в коллективном иске, связанным с возможным мошенничеством с ценными бумагами.

Ранее Марана уже запретила ЦОД использовать муниципальную воду для охлаждения серверов, обязала их соблюдать требования к сохранению архитектурного облика города и не превышать максимально допустимый уровень шума. Также застройщик обязан получить от энергоснабжающей организации подтверждение того, что длля обеспечения работы объекта достаточно электричества. Beale утверждает, что её объект соответствует всем условиям.

Впрочем, около 70 % водных ресурсов Аризоны расходуется на сельское хозяйство. При этом в 2023 году на него приходилось лишь 0,4 % ВВП штата. В частности, на его территории активно выращивается кормовая культура — люцерна, требующая гораздо больше воды, чем дата-центры. Кроме того, значительные объёмы воды расходуются на поля для гольфа. Используемая для орошения вода, в отличие от применяемой в индустрии ЦОД, не очищается и не возвращается в систему водоснабжения, нередко просто теряясь из-за испарения.

Так или иначе, конфликт, связанный со строительством ИИ-инфраструктуры, касается не только непосредственного потребления воды дата-центрами. Речь идёт о более масштабном споре о том, какие отрасли должны получать доступ к ограниченным ресурсам штата в приоритетном порядке и насколько оправданы экономические выгоды от новых предприятий и объектов в сравнении с долгосрочными экологическими рисками.

В августе Исследовательская служба Конгресса США (CRS) сообщала, что за 2023 год американские дата-центры использовали более 64,35 млн м3 воды. По статистике службы это втрое больше, чем они потребляли в 2014 году. Теперь, как ожидается, ситуация может быть ещё хуже.

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