Представлено отечественное решение для безопасной работы с ИИ — Solar AI Firewall

Компания «Солар» (дочернее предприятие «Ростелекома», работающее в сфере информационной безопасности) выпустила Solar AI Firewall — программный комплекс для безопасного взаимодействия с системами искусственного интеллекта в корпоративной среде.

Solar AI Firewall представляет собой шлюз безопасности для работы с внешними и внутренними ИИ-сервисами. Решение помогает контролировать доступ к моделям и проверять передаваемые данные. Система выявляет персональные данные, реквизиты и ключи доступа, а также помогает обнаруживать потенциально опасные инструкции — например, попытки подменить исходные инструкции или обойти ограничения модели. В зависимости от настроек политики шлюз может маскировать чувствительные данные, блокировать запросы или задерживать их обработку до решения специалиста по информационной безопасности.

В дополнение к вышеперечисленному Solar AI Firewall проверяет права доступа к ИИ, применяет заданные службой ИБ правила для организации, подразделений, пользователей и приложений, а также позволяет устанавливать лимиты на запросы, токены и бюджет. Программный комплекс поддерживает сценарии работы с корпоративными ИИ-ассистентами и агентами, в том числе использующими RAG — поиск по корпоративным базам знаний с передачей найденного контекста в модель. Шлюз проверяет запросы и передаваемые материалы, а также позволяет ограничивать действия агентов: например, блокировать команды на удаление файлов, если они запрещены политиками безопасности.

Solar AI Firewall можно развернуть в контуре организации и интегрировать в существующую инфраструктуру несколькими способами. Например, подключить к ИИ-шлюзу в качестве дополнительного защитного слоя или настроить получение копий трафика от NGFW и прокси-серверов по протоколу ICAP. Кроме того, поддерживается работа продукта в режиме копии трафика. Решение взаимодействует с локальными и внешними ИИ-сервисами через OpenAI-совместимый API. Это позволяет интегрировать продукт в существующую инфраструктуру без полной перестройки её архитектуры.

В экосистеме «Солара» шлюз может функционировать в связке с SWG-системой Solar webProxy и передавать инциденты в Solar Dozor. Solar webProxy помогает контролировать доступ к веб-ресурсам, а Solar Dozor — выявлять нарушения политик передачи данных. Таким образом клиенты могут контролировать доступ к ИИ-сервисам и снижать риски утечек корпоративных данных.

По данным «Солара», за 2025 год объем корпоративной информации, которую сотрудники отправляют в общедоступные ИИ-сервисы, вырос в 30 раз. Кроме того, защищённость платформ на базе искусственного интеллекта становится предметом внимания регуляторов. Приказ ФСТЭК России №117, вступивший в силу 1 марта 2026 года, затрагивает безопасность ИИ в государственных информационных системах.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: