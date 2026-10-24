Мировые затраты на строительство ЦОД уже в этом году достигнут $1 трлн, а в 2028 году более чем удвоятся до $2,1 трлн

В период с 2025 по 2030 годы расходы на ЦОД будут в среднем расти на 37 % в год. Если в 2022 году они ограничивались $275 млрд, то к 2030 году вырастут до $2,93 трлн. В этом году будет преодолён рубеж в $1 трлн, расходы на каждый мегаватт мощности варьируются от $49 до $57 млн.

ИИ-бум выражается в бурном строительстве центров обработки данных, в котором заинтересованы разработчики ИИ-моделей и провайдеры облачных услуг. Деньги на эти нужды уже начали собирать буквально «всем миром», а потому нет ничего удивительного, что эксперты Bank of America Global Research прогнозируют увеличение расходов на ЦОД до $1 трлн по итогам текущего года.

Более того, в последующие два года, по их мнению, тенденция не особо изменится, поскольку по итогам 2028 года на соответствующие нужды будет потрачено уже $2,1 трлн. Бум строительства ЦОД становится «золотой жилой» для поставщиков строительного оборудования, резервных генераторов, электротехнических изделий широкого ассортимента и систем охлаждения.

Ёмкость рынка ЦОД, по словам представителей Bank of America Global Research, ещё в 2022 году оценивалась в $275 млрд, но к 2030 году она может достичь $2,93 трлн. Драйвером роста в данном случае выступает бум ИИ, в период с 2025 по 2030 годы он будет способствовать росту всего рынка ЦОД в среднем на 37 % в год. Главными выгодоприобретателями этого бума становятся поставщики чипов и производители серверных систем, особенно в США.

Удельные расходы на строительство ЦОД составляют $49 млн за каждый мегаватт вычислительной мощности, из них 78 % приходятся на расходы, связанные с информационными технологиями. В сегменте так называемой «неооблачной» инфраструктуры расходы выше — около $57 млн на 1 МВт, но соответствующие проекты требуют меньших площадей по сравнению с традиционными решениями. В структуре этих расходов по $31,4 млн на мегаватт приходится на закупку серверного оборудования, второй по величине статьёй является сетевое оборудование — $4,8 млн на мегаватт вычислительной мощности. Силовое оборудование, резервное питание, генераторы и системы охлаждения требуют ещё от $100 000 до $1,1 млн на каждый мегаватт.

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