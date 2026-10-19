«РТК-ЦОД» подтвердил готовность «Облака КИИ» к размещению информационных систем 1 класса защищённости

Сервис-провайдер «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома», предоставляющая услуги дата-центров и облачных услуг) сообщил об аттестации инфраструктуры «Облака КИИ» по требованиям приказа ФСТЭК России №117. Полученный документ подтверждает, что облачная платформа готова к размещению государственных информационных систем максимального 1 класса защищённости (К1).

Аттестация «Облака КИИ» была проведена в рамках нового регулирования: приказ ФСТЭК России №117, вступивший в силу 1 марта 2026 года, сменил приказ №17, определявший требования к защите информации в государственных информационных системах (ГИС) с 2013 года. Новый документ существенно расширил периметр регулирования: под требования к защите информации теперь подпадают не только ГИС, но и информационные системы государственных органов и учреждений, унитарных предприятий, организаций, взаимодействующих с госсектором, а также муниципальные информационные системы.

Приказ №117 обязывает операторов обеспечивать непрерывный мониторинг и оценку защищённости данных с регулярной отчётностью перед Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. «Облако КИИ» подтвердило готовность выполнять эти процедуры. Кроме того, прохождение аттестации свидетельствует, что в «Облаке КИИ» выстроены и постоянно совершенствуются процессы управления защитой информации, а также отработаны механизмы устранения уязвимостей в установленные приказом сроки.

«Облако КИИ» представляет собой мультитенантное защищённое облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях. Платформа имеет аттестаты соответствия требованиям безопасности, подтверждающие возможность размещать объекты КИИ до второй категории значимости, ГИС до 1 класса защищённости и информационные системы персональных данных до первого уровня защищённости включительно. «Облако КИИ» обладает сертификатом PCI DSS (стандарт безопасности данных платёжных карт) и соответствует ГОСТ 57580 (регулирует защиту информации при проведении банковских и финансовых операций).

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