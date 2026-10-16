Microchip представила коммутатор Switchtec PCIe 6.0, SSD-контроллер Flashtec 5016 и обновлённый RAID-адаптер Adaptec SmartRAID 4300

Microchip Technology расширила свой портфель решений для ЦОД — компания представила коммутатор Switchtec PCIe 6.0 с малым числом линий, обновлённый SSD-контроллер Flashtec PCIe Gen 5 NVMe 5016, а также улучшенное семейство RAID-адаптеров Adaptec SmartRAID 4300.

Новый PCIe-свитч разработан для систем с ограничениями по пространству и потреблению энергии. Он поддерживает до 64 линий PCIe 6.0 и 32 порта с возможностью бифуркации x2, x4, x8 и x16. Устройство поддерживает DMA, функции многоадресной передачи данных и логического разделения, которые есть у других коммутаторов производителя. Отмечается наличие аппаратного RoT и Secure Boot.

SSD-контроллер Flashtec PCIe Gen 5 NVMe 5016 поддерживает PCIe 5.0. Он получил расширенные возможности виртуализации, управления QoS и программируемости. Поддерживаются алгоритмы шифрования CNSA 2.0; есть возможность подключения по двум портам PCIe. Поддерживаются FDP и ZNS. В наличии 16 независимых каналов флеш-памяти и поддержка до четырёх рангов оперативной памяти DDR5-5200 для буферизации и обработки данных.

Контроллер обеспечивает скорость случайного чтения данных 4K-блоками до 3,5 млн IOPS; пропускная способность составляет более 14 Гбайт/с. Поддерживаются разные типы NAND, включая QLC, а также различные формфакторы накопителей, в том числе E3 и U.2. Есть LDPC, защита данных на всём пути передачи и резервирование каналов флеш-памяти.

Модернизированное семейство контроллеров Adaptec SmartRAID 4300 ориентировано на разгрузку RAID-операций с NVMe SSD, подключенными к CPU — до 32 накопителей с x4-интерфейсом и до 64 логических дисков или RAID-массивов 0/1/10/5/50/6/60. Накопители подключаются напрямую к процессору, за счёт чего их суммарная пропускная способность не ограничивается одним интерфейсом PCIe 4.0 x16 самого адаптера. Наоборот, производительность масштабируется с ростом количества CPU, SSD и линий PCIe. Поддерживаются увеличение ёмкости массива и динамическая переконфигурация NVMe без остановки работы системы, в том числе P2P-передача данных между SSD (без участия CPU) при пересборке массива.

В конфигурации Linux с RAID 0 ускорители обеспечивают скорость случайного чтения данных до 27,2 млн IOPS и записи — 22,4 млн IOPS при размере блока 4 кбайт. При последовательном чтении скорость достигает 300 Гбайт/с, при записи — 196 Гбайт/с. Реализована поддержка SED-накопителей с возможностью локального и удалённого управления ключами. Предусмотрена безопасные загрузка и обновление ПО и проверка подлинности компонентов. Устройство выполнено в виде HHHL-карты (MD2) и потребляет порядка 21 Вт.

Расширена совместимость с Linux, в том числе с Debian и Ubuntu, а также с Windows 11. Основные функции управления доступны до загрузки ОС, есть программа maxView с веб-интерфейсом и командная строка ARCCONF. StorageCore API позволяет встраивать функции управления ускорителями в стороннее ПО и системы администрирования, в том числе BMC с использованием Redfish, PLDM и MCTP.

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