Curator: количество DDoS-атак с начала года выросло на 140,7 %, а терабитными атаками уже не удивить

С января по сентябрь 2026 года число DDoS-атак увеличилось на 140,7 % год к году, гласят данные поставщика решений в сфере кибербезопасности и доставки контента Curator. Двадцатикратно выросло число атак интенсивностью более 1 Тбит/с: за первые девять месяцев таких не было ни одной, за аналогичный период 2025 года — только одна, а в 2026 году — уже 20.

Активнее всего увеличилось число атак на финансовый сектор — за первые девять месяцев 2026 года он принял на себя 41,7 % таких инцидентов; годом ранее их доля составляла 24,4 %. Вторым по величине оказался сегмент «ИТ и Телеком» — он отметился ростом с 14,4 % до 21,7 %; в сегменте электронной коммерции за год зафиксировано снижение доли с 23,4 % до 12,8 %. Наибольшую динамику показали банки — количество DDoS-атаки на них подскочило в 7,4 раза в годовом исчислении.

Резко выросла максимальная продолжительность DDoS-атак. Во II квартале самая долгая из них длилась 79,9 часа, а уже в III квартале была зафиксирована атака продолжительностью 200 часов — её целью была организация из банковского сектора. Для сравнения, самая продолжительная в 2025 году длилась 119,2 часа, то есть почти вдвое меньше. Средняя DDoS-атака при этом сократилась с 2764 до 1571 секунды; медианная — со 150 до 120 секунд.

В III 2026 года до 6,8 % снизилась доля мультивекторных атак — кварталом ранее она была 11,7 %, а годом ранее — 8,0 %. Доля атак, сочетающих L3-L4 и L7, осталась при этом достаточно высокой, составив 4,1 % от всех инцидентов.

«После относительно стабильного 2025 года мы видим резкое изменение динамики DDoS-атак. За девять месяцев их число выросло более чем в два раза, а атаки интенсивностью свыше 1 Тбит/с из единичных случаев превращаются в регулярно наблюдаемое явление. Особенно выросло давление на финансовый сектор. Для бизнеса это означает, что ориентироваться при планировании защиты только на средние показатели прошлых лет уже недостаточно — инфраструктура должна выдерживать и резкие пики интенсивности, и продолжительные нагрузки», — заявил гендиректор Curator Дмитрий Ткачёв.

О резко выросшем числе DDoS-атак интенсивностью более 1 Тбит/с компания сообщила в апреле. Ей также удалось нейтрализовать атаку в 2 Тбит/с и кампанию, целью которой была площадка цифровых товаров YooMarket.

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