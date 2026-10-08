QNAP выпустила управляемый коммутатор QSW-M7230P-2X4F24T с поддержкой 100GbE и PoE++

QNAP Systems расширила ассортимент управляемых коммутаторов, анонсировав модель QSW-M7230P-2X4F24T уровня L3 Lite. Новинка, ориентированная на средние и крупные предприятия, предназначена для ресурсоёмких задач, связанных с хранением данных, виртуализацией и ИИ.

Устройство выполнено в форм-факторе 1U для монтажа в стандартную серверную стойку. В общей сложности доступны 30 сетевых портов: это два разъёма 100GbE QSFP28, четыре коннектора 25GbE SFP28 и 24 разъёма 10GbE RJ45 (с возможностью работы в режимах 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE). Общая неблокируемая пропускная способность составляет 540 Гбит/с, коммутационная способность — 1080 Гбит/с. Упомянута поддержка агрегации MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation) и LACP (Link Aggregation Control Protocol).

Каждый из 24 портов RJ45 совместим с технологией PoE++ PSE (802.3bt), обеспечивающей возможность подачи до 90 Вт энергии на подключённое устройство. Суммарный бюджет PoE-мощности составляет 800 Вт. Коммутатор оборудован выделенным портом управления 1GbE RJ45. Система QSS Pro предлагает функции мониторинга мощности в реальном времени, приоритета предоставления питания для гибкого распределения энергии и удалённой перезагрузки PoE-оборудования.

Новинка оснащена встроенным блоком питания; максимальное энергопотребление — 986 Вт. За охлаждение отвечают пять вентиляторов VAPO Bearing с ШИМ-управлением. Коммутатор имеет габариты 44 × 439 × 284 мм и весит 4,56 кг. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. На изделие предоставляется двухлетняя гарантия.

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