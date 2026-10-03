QNAP представила управляемые 10GbE-коммутаторы QSW-M5218 с портами 25GbE SFP28

Компания QNAP Systems анонсировала управляемые коммутаторы семейства QSW-M5218, ориентированные на предприятия малого и среднего бизнеса. Устройства подходят для подключения высокоскоростных NAS-хранилищ, серверов виртуализации, рабочих станций и пр.

В серию вошли модели QSW-M5218-6F12T и QSW-M5218P-6F12T уровня L3 Lite. Обе выполнены в форм-факторе 1U для монтажа в стандартную серверную стойку. Модель QSW-M5218P-6F12T поддерживает технологию PoE++ (IEEE 802.3bt) с возможностью подачи до 90 Вт на порты RJ45 (общий бюджет мощности составляет 470 Вт).

В общей сложности реализованы 18 сетевых портов в конфигурации 12 × 10GbE RJ45 и 6 × 25GbE SFP28. Кроме того, имеется выделенный порт управления 1GbE RJ45. Суммарная неблокируемая пропускная способность составляет 270 Гбит/с, коммутационная способность — 540 Гбит/с. Говорится о поддержки MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation) и LACP (Link Aggregation Control Protocol).

Габариты младшей из двух новинок составляют 44 × 439 × 190 мм, старшей — 44 × 439 × 284 мм, а весят устройства 2,74 и 4,19 кг соответственно. Заявленное энергопотребление — не более 80 и 550 Вт. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. В системе охлаждения задействованы пять вентиляторов VAPO Bearing с ШИМ-управлением.

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