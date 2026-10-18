Офисные коммутаторы QNAP QSW 2000 оснащены портами 2.5GbE

Компания QNAP Systems представила коммутаторы серии QSW 2000 для предприятий малого и среднего бизнеса, офисных пространств и творческих студий. В семейство вошли модели QSW-L2110-10T и QSW-L2110-2S8T с пассивным охлаждением и поддержкой стандарта 10GbE.

Устройства относятся к классу упрощенных управляемых решений (Lite Managed Switch). Говорится о поддержке LACP, VLAN, QoS и Port Mirroring. Взаимодействие осуществляется через веб-интерфейс. Система QSS (QNAP Switch System) обеспечивает автоматическое обновление прошивки.

Коммутаторы оснащены десятью сетевыми портами, восемь из которых соответствуют стандарту 2.5GbE (RJ45): говорится о совместимости с существующими медными кабелями Cat 5e или Cat 6, что упрощает модернизацию рабочих пространств. Версия QSW-L2110-10T дополнительно наделена двумя разъёмами 10GbE RJ45 с возможностью функционирования в режимах 5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE. Модификация QSW-L2110-2S8T, в свою очередь, получила два порта 10GbE SFP+.

Общая неблокируемая пропускная способность у обоих устройств составляет 40 Гбит/с, коммутационная способность — 80 Гбит/с. Питание осуществляется от сетевого адаптера; максимальное энергопотребление — 18 и 12 Вт у QSW-L2110-10T и QSW-L2110-2S8T соответственно. Устройства имеют размеры 27 × 240 × 105 мм и весят около 0,6–0,7 кг. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. На новинки предоставляется двухлетняя гарантия.

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