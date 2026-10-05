Everpure представила технологию PureKVA для ускорения ИИ-инференса

Компания Everpure (ранее Pure Storage) анонсировала набор новых функций для своих платформ хранения и управления данными: реализованные возможности призваны ускорить и упростить внедрение ИИ в рамках корпоративных экосистем.

Одним из представленных инструментов стало решение PureKVA (Key-Value Accelerator). Благодаря этой технологии системы FlashBlade класса All-Flash заранее загружают контекст инференса непосредственно в память GPU. Такой подход, как утверждается, даёт возможность сократить время до получения первого токена (TTFT) в 20 раз. PureKVA помогает решить проблему простоя ИИ-ускорителей и уменьшить задержку отклика для приложений реального времени. Кроме того, может быть реализована многопользовательская архитектура.

Дополнительно появился режим постоянного сжатия Always-On DeepReduce Data Compression. Система FlashBlade непрерывно сканирует данные для обнаружения идентичных участков в подблоках, которые не удается выявить с помощью традиционной дедупликации. Эта функция работает даже в отношении предварительно сжатого контента. В результате, полезная ёмкость хранилища автоматически увеличивается — без негативного влияния на производительность записи и без необходимости ручного планирования. Как следствие, существенно сокращаются затраты на ресурсы хранения информации.

Появилась интеграция с MCP (Model Context Protocol): это позволяет ИИ-агентам искать нужную информацию в каталогах «живых» данных, используя естественный язык. Наконец, средства Privacy-First File Intelligence показывают, кто может получить доступ к тому или иному файлу в общей папке, не читая его содержимое. Этот же инструмент отображает, насколько устарели файлы, что позволяет оптимизировать пространство хранения.

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