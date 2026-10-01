Поздравляем с Днём работников отрасли ЦОД!

1 октября в России отмечается День работников центров обработки данных (ЦОД). Это профессиональный праздник специалистов, отвечающих за проектирование, строительство и эксплуатацию современной цифровой инфраструктуры.

История праздника начинается в 2022 году, когда Ассоциация участников отрасли ЦОД учредила его в память о знаменательном событии — именно 1 октября 1959 года издан приказ №597 «О создании Вычислительного центра при Госплане СССР», а позже для него построили в Москве специальное здание, ставшее предшественником современных ЦОД России.

Всего за несколько последних лет отрасль ЦОД изменилась до неузнаваемости. На новейших дата-центрах держится вся цифровая экономика, от облаков и банковских систем до телеком-индустрии, онлайн-сервисов всех профилей и корпоративной IT-инфрастурктуры, которая строится как на собственных мощностях компаний, так и на облачных площадках.

Новый импульс к развитию отрасль ЦОД получила после широкого распространения ИИ-технологий. Для обучения и работы ИИ требуются огромные вычислительные ресурсы и необъятная память, поэтому создание новых дата-центров становятся одним из ключевых векторов технологического развития.

За инфраструктурой ЦОД стоят люди — строители, инженеры, программисты, энергетики, системные администраторы и специалисты по информационной безопасности, а также представители многих других профессий. Все они обеспечивают бесперебойную работу ЦОД.

Желаем вам бесперебойной работы всех систем и новых профессиональных достижений!

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