РТК-ЦОД обеспечил EdgeЦентр технологической базой для высоконагруженного инфраструктурного хаба

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил EdgeЦентр, федеральному провайдеру облачных и сетевых решений, комплексную технологическую базу для отказоустойчивого инфраструктурного хаба. На площадке РТК-ЦОД размещены сотни единиц сетевого и серверного оборудования, включая кластер СОРМ с особым режимом доступа и гарантированной доступностью инфраструктуры 24/7/365.

Для построения хаба компании EdgeЦентр требовался технологический партнёр, способный обеспечить colocation и связность в едином контуре. РТК-ЦОД предоставил стойки с нестандартной конфигурацией: для высоконагруженных узлов EdgeЦентр задействовал четыре линии электропитания вместо стандартных двух. Дополнительно заказчик получил услуги резервного хранения для защиты данных от потери.

Присутствие большого количества операторов связи на площадке РТК-ЦОД позволило EdgeЦентр гибко настраивать маршрутизацию трафика, оперативно организовывать резервные каналы, минимизировать задержки для клиентов и оптимизировать затраты на передачу данных.

Одним из самых сложных направлений проекта стало размещение кластера СОРМ — зоны со специальным режимом эксплуатации. РТК-ЦОД внедрил на площадке многоуровневую систему безопасности: индивидуальные СКУД на уровне стоек, экологический мониторинг, сертифицированные сейфы и процедуру опломбирования оборудования.

«EdgeЦентр предоставляет SLA-ориентированные сервисы, поэтому гарантированная доступность инфраструктуры — наше безусловное требование. Размещение в сертифицированном ЦОД оператора национального масштаба — это дополнительный знак качества для наших клиентов», — заявил Максим Седых, начальник управления инфраструктуры EdgeЦентр.

«Сотрудничество РТК-ЦОД и EdgeЦентр длится уже много лет, и за это время мы реализовали несколько сложных архитектурных проектов. Мы обеспечиваем самое важное для нашего клиента — стабильность предоставляемых услуг, отсутствие незапланированных простоев и прозрачность процессов. Сегодня EdgeЦентр использует экосистему наших услуг, и это партнёрство — прежде всего история про доверие, технологическую синергию и общее видение развития цифровой инфраструктуры», — рассказал Алексей Шувалов, директор клиентского центра РТК-ЦОД.

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