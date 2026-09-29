В 2025 году выручка разработчика Ubuntu Linux — компании Canonical достигла $345 млн

В 2024 году компания Canonical, стоящая за разработкой Ubuntu Linux и другими сервисами и приложениями, заработала почти $300 млн. Годом позже её выручка превысила прежние показатели и составила уже $345 млн, сообщает Phoronix. Отчёт Canonical уже доступен, осенью компания обычно подаёт необходимые документы в британский реестр UK Companies House.

Выручка бизнеса выросла с $292 млн в 2024 году до $345 млн в прошлом. Компания сохранила валовую маржу на уровне 89 %. Рост бизнеса компании весьма значительный, особенно с учётом того, что ещё в 2020 году компания отчиталась о выручке «всего» $138 млн.

В 2026 году штат компании незначительно вырос, с 596 до 607 человек. При этом «команда в целом», вероятно, включая и прочие категории работников, на конец 2025 года составила 1342 человека. Также отмечалось, что 20,4 % команды — женщины, ранее на их долю приходилось 19,1 % команды.

Хотя выручка в 2025 году составила $345 млн, прибыль была на уровне $22,8 млн. Для сравнения, в 2024 году она составила $18,1 млн. Это весьма впечатляющий результат с учётом того, что вплоть до 2019 года компания работала буквально с убытками. С 2017 года говорилось о планах Canonical выйти на IPO, приблизительно в 2023 году. Тем не менее, компания остаётся частной.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: