LG представила чиллеры Air-Cooled Centrifugal Chiller для ИИ ЦОД

Южнокорейская LG представила центробежную систему воздушного охлаждения ИИ ЦОД Air-Cooled Centrifugal Chiller, не нуждающуюся в масле. В компании утверждают, что система разработана, чтобы повысить энергоэффективность и обеспечить процесс непрерывного охлаждения, сообщает Datacenter Dynamics.

В основе конструкции лежит центробежный компрессор с безмасляными магнитными подшипниками. В LG утверждают, что подобная конструкция снижает механические потери от трения и обеспечивает более эффективное сжатие. Отдельный датчик, встроенный в систему подшипников, регистрирует положение оси вращения и зазор, а алгоритмы машинного обучения позволяют адаптировать режимы работы, помогая компенсировать скачки нагрузки. Обеспечено резервное электроснабжение, позволяющее снизить риск повреждения подшипников при остановке вала. Оптимальная производительность восстанавливается всего через три минуты после восстановления электроснабжения.

Для снижения нагрузки на компрессор дополнительно используется фрикулинг. По данным LG, теплоноситель циркулирует без промежуточного теплообменника и не предусматривает использования состава на основе гликоля — это упрощает обслуживание, а также сводит к минимуму потери тепла и давления. Это означает, что ЦОД потребляет на 30 % меньше энергии в сравнении с традиционными фрикулинг-системами. LG не раскрывает, сколько тепла способна отводить система, но заявила, что доступны варианты 480–600 тонн охлаждения на модуль. Возможна конфигурация в соответствии с требованиями отдельных дата-центров.

Также LG расширяет возможности управления оборудованием с помощью системы Data Center Cooling Management (DCCM). Это ПО обеспечивает интегрированный мониторинг и управление сложной инфраструктурой охлаждения, включая модули распределения охлаждающей жидкости (CDU), центробежные чиллеры и пр. Система поддерживает бесперебойную работу оборудования благодаря раннему обнаружению сбоев и диагностики с помощью специальных датчиков, также обеспечивается оптимизация в реальном времени с учётом текущих нагрузок и др.

Собственная технология LG Core Tech стала основой новой системы и включает различные компоненты, от компрессоров до электродвигателей, инверторов и магнитных подшипников. LG самостоятельно разрабатывает и выпускает эти компоненты, а затем интегрирует их в готовые системы для оптимизации производительности, обеспечения доступности запчастей и минимизации времени реагирования на инциденты при техобслуживании.

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