Selectel приобрёл сервис-провайдера M1Cloud за 2,6 млрд рублей

Selectel, крупнейший независимый провайдер ИT-инфраструктуры в России, объявил о приобретении сервис-провайдера M1Cloud (ООО «Стек Групп»). Сумма сделки составляет не более 2,6 млрд руб. В I полугодии текущего года выручка Selectel составила 10,2 млрд руб. (рост на 14 % год к году). Рентабельность по скорр. EBITDA равна 53 %. На конец I полугодия клиентская база Selectel выросла до 44,5 тыс.

M1Cloud специализируется на предоставлении виртуальной ИТ-инфраструктуры с высоким уровнем отказоустойчивости на базе партнёрских дата-центров в Москве. Приватные облачные решения M1Cloud используют более 170 представителей среднего и крупного бизнеса. Прогнозная выручка M1Cloud за 2026 год составляет 1,5 млрд руб. Благодаря сделке клиенты M1Cloud получат новые возможности за счёт комплексного портфеля решений и глубокой экспертизы Selectel. При этом условия предоставления услуг пользователям останутся без изменений.

Генеральный директор Selectel сообщил, что решения о покупке принимаются компанией в случае, если это создаёт дополнительную ценность для акционеров и способствует развитию бизнеса в долгосрочной перспективе. Он отметил, что ключевые компетенции M1Cloud сосредоточены в оказании услуг по созданию и поддержке приватных облачных решений. Сделка позволит укрепить присутствие Selectel в этом сегменте и дополнит существующую экспертизу компании: «Нашим приоритетом остаётся сохранение высокого качества сервиса и предоставление гарантий надёжности для клиентов Selectel и M1Cloud».

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