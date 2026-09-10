Selectel проведёт юбилейную флагманскую конференцию Selectel ТехноДень 2026 в Москве

Selectel, крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры в России, проведёт флагманскую конференцию Selectel ТехноДень 8 октября 2026 года в Кластере «Ломоносов» в Москве. Эксперты компании и приглашённые спикеры расскажут о комплексном подходе к построению IT-инфраструктуры и работе с ИИ-проектами: от выбора вычислительных мощностей и подготовки данных до построения надёжной системы кибербезопасности.

В этом году пройдёт десятая юбилейная конференция, которая станет больше не только по масштабам, но и по наполнению. Одним из основных фокусов программы станет тема искусственного интеллекта, поскольку сегодня перед бизнесом стоит задача эффективной интеграции и масштабирования этой технологии. Конференция будет актуальна для представителей компаний, которые стремятся обеспечить стабильную цифровую основу для развития бизнеса — CIO, СTO, руководителей IT-команд и технических специалистов.

Программа включает более 20 экспертных докладов в четырёх тематических блоках:

Инфраструктура : от устройства современных дата-центров и архитектуры катастрофоустойчивых сервисов до проектирования высокопроизводительных систем, повышения операционной эффективности инфраструктуры и выбора приватных решений.

: от устройства современных дата-центров и архитектуры катастрофоустойчивых сервисов до проектирования высокопроизводительных систем, повышения операционной эффективности инфраструктуры и выбора приватных решений. Искусственный интеллект : реальные кейсы внедрения ИИ, опыт Selectel в построении независимых корпоративных ИИ-платформ, мультиагентные системы в управлении инфраструктурой и других критичных сферах бизнеса.

: реальные кейсы внедрения ИИ, опыт Selectel в построении независимых корпоративных ИИ-платформ, мультиагентные системы в управлении инфраструктурой и других критичных сферах бизнеса. Информационная безопасность : защита данных в эпоху ИИ, поиск баланса между ограничением внедрения ИИ и созданием условий для его безопасного использования, новые риски и инструменты ИБ, адаптация к изменяющимся требованиям регуляторов и стандартов.

: защита данных в эпоху ИИ, поиск баланса между ограничением внедрения ИИ и созданием условий для его безопасного использования, новые риски и инструменты ИБ, адаптация к изменяющимся требованиям регуляторов и стандартов. Данные: эффективные стратегии хранения, обработки и обеспечения сохранности данных, а также лучшие практики построения дата-платформ: от инфраструктуры и сетевого оборудования до программного стека технологий и оптимальных архитектурных паттернов.

Участники также смогут принять участие в интерактивных воркшопах и посетить технологическую выставку с более чем 20 стендами от Selectel и партнёров мероприятия: CURATOR, Arenadata, Deckhouse, DDoS-Guard, Кибердом и других. Также можно будет получить экспертные консультации по вопросам развития IT-инфраструктуры и выбора продуктовых решений.

Узнать больше о программе и спикерах можно на странице мероприятия. Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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