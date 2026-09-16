AirTrunk и Emergence Quantum изучат криогенное охлаждение в ЦОД

AirTrunk и Emergence Quantum (EQ) подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучить возможности криогенного охлаждения оборудования дата-центров, сообщает Datacenter Dynamics. Компании полагают, что криогенное охлаждение способно значительно повысить быстродействие и энергоэффективность современных кремниевых чипов. Кроме того, его рассматривают как основу для прочих перспективных вычислительных систем, включая квантовые.

Партнёрство позволит объединить компетенции компаний в сфере криогенных вычислений, теплотехники, квантовых технологий, архитектуры дата-центров с применением реальных технико-экономических моделей, позволяющих оценить и подтвердить потенциальные преимущества в производительности «криогенных» ЦОД.

Партнёрство — часть более широкого проекта AirTrunk по созданию инфраструктуры ЦОД, готовой к размещению систем для квантовых вычислений. Криогенное охлаждение предполагается интегрировать в общую инфраструктуру кампусов. В компании подчёркивают, что об условиях работы при низких температурах известно десятилетиями, но сложность и стоимость охлаждения препятствовала массовому использованию высокоэффективных криосистем. Масштабы современных ЦОД и уменьшение размеров транзисторов кардинально меняют ситуацию и теперь «наступила эпоха криогенных вычислений».

Emergence Quantum основана в 2025 году выходцами из Сиднейского университета в качестве научно-исследовательской структуры. Она специализируется на интегрированной криогенной электронике и квантовых вычислениях. В EQ подчёркивают, что для криогенные ЦОД — неизбежная реальность. Такая технология охлаждения необходима для высокопроизводительных кремниевых чипов, сверхпроводящих логических модулей и, в конечном счёте, квантовых вычислений.

Пока большинство квантовых компьютеров размещали в лабораториях и специальных вычислительных центрах, на корпоративных площадках или на объектах, управляемых компаниями, занимающимися квантовыми вычислениями. Тем не менее всё больше таких систем размещают в коммерческих колокейшн-ЦОД, предназначенных для установки собственного оборудования клиентов на инфраструктуре оператора.

Дополнительно проводятся исследования, связанные с применением криогенных систем охлаждения для «неквантового» вычислительного оборудования. Предполагается, что исследования, в которых CMOS-чипы работают при экстремально низких температурах с охлаждением жидким азотом, потенциально способны значительно повысить их производительность и энергоэффективность.

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