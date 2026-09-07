Корейский стартап HyperAccel представил ускорители Bertha для ИИ-инференса

Южнокорейский стартап HyperAccel продемонстрировал специализированные ускорители Bertha, предназначенные для выполнения ИИ-инференса. Ключевой особенностью изделий, по заявлениям разработчика, является высокая экономическая эффективность.

Вместо дорогостоящей памяти HBM в решениях Bertha применяются чипы LPDDR. При этом задействована фирменная архитектура Streamlined Dataflow, которая минимизирует перемещение данных. Обеспечивается точное согласование пропускной способности памяти с вычислительными возможностями ускорителя, что позволяет использовать до 90 % имеющихся аппаратных ресурсов во время инференса. Благодаря этому достигается в пять раз более высокое значение токенов в секунду при сопоставимой величине TOPS по сравнению с обычными решениями.

HyperAccel показала ускоритель Bertha 500, который изготавливается с применением 4-нм технологии Samsung. Это устройство, выполненное в виде двухслотовой карты расширения, содержит 32 ядра LPU, четыре ядра Arm Cortex-A53, 256 Мбайт SRAM и 128 Гбайт LPDDR5X (в перспективе — 256 Гбайт) с пропускной способностью до 546 Гбайт/с. Показатель TDP равен 250 Вт. Новинка обеспечивает производительность до 768 Тфлопс в режиме FP8/INT8 и до 384 Тфлопс на операциях FP16. Кроме того, поддерживаются форматы FP4, BF16, INT4. Серийное производство планируется организовать в начале 2027 года.

Компания HyperAccel также готовит ускоритель Bertha 100 для агентного ИИ. Это изделие получило форм-фактор M.2. Оно несёт на борту 16 Гбайт LPDDR5X с пропускной способностью 64 Гбайт/с. Быстродействие находится на отметке 32 Тфлопс на операциях FP8. Поддерживаются также режимы BF16, FP4, INT8 и INT4. Образцы изделия появятся в IV квартале нынешнего года.

Ускорители совместимы с фреймворками PyTorch, ONNX, vLLM и др. Разработчикам доступен комплект SDK для дальнейшей оптимизации, развёртывания и профилирования решений в соответствии с конкретными потребностями. По заявлениям HyperAccel, Bertha в пять раз энергоэффективнее NVIDIA H100 и даёт примерно в 20 раз лучшее соотношение цены и производительности. По состоянию на февраль 2026 года компания HyperAccel привлекла $45 млн инвестиций, а её штат насчитывает около 80 человек.

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