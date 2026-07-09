3,84 Тбайт в формате М.2 2280 с PCIe 4.0: Swissbit выпустила индустриальные SSD серии A2000

Компания Swissbit анонсировала SSD семейства A2000, ориентированные на высокопроизводительные промышленные системы, периферийные устройства с ИИ-функциями, сетевое и коммуникационное оборудование, шлюзы IoT, серверы, медицинскую технику и пр.

Представленные изделия выполнены в форм-факторе М.2 2280 на основе чипов флеш-памяти TLC NAND «корпоративного класса». Для обмена данными служит интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4). Говорится о поддержке AES-256 и TCG Opal 2.0, а также фирменной технологии Powersafe, которая обеспечивает защиту от сбоев питания и гарантирует целостность данных даже в условиях нестабильного энергоснабжения (применены высококачественные танталовые конденсаторы).

В серию A2000 вошли модели вместимостью от 480 Гбайт до 3,84 Тбайт. Скорость последовательного чтения информации достигает 6440 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 5810 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 1,08 млн, при произвольной записи — до 842 тыс.

В технических характеристиках сказано, что показатель надёжности находится на уровне 0,3 DWPD (полных перезаписи в сутки) на протяжении пяти лет. Кроме того, будут доступны изделия A2200, у которых это значение превышает 1 DWPD. Величина MTBF (средняя наработка на отказ) — более 2,5 млн часов. Накопители будут доступны в вариантах с «коммерческим» и «расширенным» температурными диапазонами: в первом случае он простирается от 0 до +70 °C, во втором — от -25 до +85 °C. Среднее энергопотребление составляет менее 10 Вт.

Поставки SSD семейств A2000 и A2200 уже начались: они доступны с радиатором охлаждения и без. Позднее в текущем году Swissbit намерена выпустить аналогичные накопители в других форм-факторах, включая E1.S и U.2: у них максимальная вместимость будет находиться на уровне 8 Тбайт.

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