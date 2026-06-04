Компания Swissbit анонсировала SSD семейства N7000, рассчитанные на использование в промышленном и коммерческом оборудовании, таком как системы автоматизации, робототехника, торговые терминалы, банкоматы, платформы индустриального интернета вещей (IIoT) и пр.

Накопители выпускаются в форматах M.2 2280 и M.2 2242: в первом случае вместимость варьируется от 240 Гбайт до 3,84 Тбайт, во втором — от 240 Гбайт до 1,92 Тбайт. В основу положены микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND; для обмена данными служит интерфейс PCIe 4.0 х4 (NVMe 2.0).

Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 6660 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 6150 Мбайт. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 608 тыс., при произвольной записи — до 958 тыс. Накопители способны выдерживать до 0,3 полных перезаписи в сутки (показатель DWPD), а значение MTBF (средняя наработка на отказ) превышает 3 млн часов. Среднее энергопотребление находится на уровне 3,7 Вт.

Покупатели смогут выбирать между коммерческим и индустриальным вариантами, у которых диапазон рабочих температур простирается от 0 до +70 °C и от -40 до +85 °C соответственно. Подчеркивается, что изделия N7000 — это первые SSD компании Swissbit с интерфейсом PCIe, полностью построенные на собственных технологиях, включая NAND-упаковку, контроллер и прошивку. Реализована поддержка AES-256, TCG Opal 2.0 и безопасного удаления информации.

Для задач с интенсивной записью данных компания Swissbit предложит SSD серии N7600 ёмкостью от 80 Гбайт до 1,28 Тбайт. Кроме того, будут выпущены решения N7001 и N7601 для работы в суровых условиях: для этих устройств предусмотрены аппаратные функции быстрого стирания и защиты от записи, а также опциональное конформное покрытие (помогает минимизировать негативное влияние факторов окружающей среды).

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