Ugreen представила сетевые хранилища DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra на базе Intel Raptor Lake для малого бизнеса

Компания Ugreen, по сообщению ресурса NAS Compares, подготовила к выпуску сетевые хранилища DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra в «настольном» форм-факторе на аппаратной платформе Intel Raptor Lake. Устройства рассчитаны на профессиональных пользователей, создателей контента и предприятия малого бизнеса.

Модель DXP6800 Ultra оснащена процессором Core 5 120U с десятью ядрами (2Р+8Е) с тактовой частотой до 5 ГГц. В состав изделия входят графический блок и нейронный ускоритель Intel GNA (Gaussian & Neural Accelerator). Допускается установка шести SATA-накопителей, а также двух SSD типоразмера М.2. Суммарная внутренняя вместимость может достигать 208 Тбайт. В системе охлаждения задействованы два вентилятора диаметром 90 мм.

В свою очередь, модификация DXP8800 Ultra укомплектована чипом Core 7 150U с десятью ядрами (2Р+8Е), функционирующими на частоте до 5,4 ГГц. Предусмотрены восемь посадочных мест для SATA-накопителей и два слота М.2. Общая ёмкость составляет до 272 Тбайт. Применены два вентилятора на 120 мм.

Обе новинки в базовой конфигурации несут на борту 8 Гбайт DDR5 в виде модуля SO-DIMM (расширяется до 96 Гбайт) и системный SSD на 128 Гбайт. Реализованы по два порта 10GbE RJ45 и Thunderbolt 4 (40 Гбит/с). Имеется слот PCIe 4.0 x4 для карты расширения, например, дополнительного сетевого адаптера. Среди прочего упомянуты интерфейсы HDMI 2.1, USB 3.1 Type-A и USB 2.0 Type-A, слот для SD-карты (UHS-II).

В продажу сетевые хранилища DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra поступят по ориентировочной цене $1120 и $1620 соответственно.

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