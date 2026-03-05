Asustor выпустила хранилище Lockerstor 24R Pro Gen2 на платформе AMD Ryzen 7 Pro

Компания Asustor представила сетевое хранилище Lockerstor 24R Pro Gen2 (модель AS7224RDX), рассчитанное на монтаж в стойку. Новинка является старшим собратом моделей AS7212RDX и AS7216RDX, которые дебютировали в мае прошлого года.

В основу анонсированного NAS положена аппаратная платформа AMD с процессором Ryzen 7 Pro 7745 (8 ядер; 16 потоков; 3,8–5,3 ГГц). Чип функционирует в тандеме с 16 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800 ECC, объём которой при необходимости может быть расширен до 192 Гбайт (4 × 48 Гбайт UDIMM).

Во фронтальной части расположены 24 отсека для накопителей SFF/LFF с интерфейсом SATA-3; допускается горячая замена. Могут формироваться массивы JBOD и RAID 0/1/5/6/10/50/60. Кроме того, есть внутренний коннектор M.2 для SSD формата 2280 (PCIe 5.0 x4). Хранилище располагает двумя сетевыми портами 1GbE и двумя портами 10GbE, интерфейсом HDMI, а также четырьмя разъёмами USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с). Предусмотрены слоты PCIe 5.0 x8 и PCIe 5.0 x4 для опциональных сетевых адаптеров 10/25/40/50GbE и SAS-карт. Возможно подключение модулей расширения Xpanstor 12R (AX7012R), рассчитанных на 12 накопителей SFF/LFF.

Модель Lockerstor 24R Pro Gen2 оснащена четырьмя вентиляторами охлаждения диаметром 60 мм и двумя блоками питания мощностью 550 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. Габариты составляют 172 × 439 × 576 мм, масса — 18,6 кг. Заявлена совместимость с Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, macOS, Unix, Linux и BSD. Поддерживаются протоколы CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog. Производитель предоставляет на устройство пятилетнюю гарантию.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: