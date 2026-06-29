Компактные сетевые хранилища Minisforum S5 и S7 типа All-Flash оснащены чипом Intel Wildcat Lake

Компания Minisforum анонсировала сетевые хранилища (NAS) небольшого форм-фактора S5 и S7 типа All-Flash, разработанные в партнёрстве с Intel. Новинки могут использоваться в том числе в составе локальных систем, ориентированных на ИИ-нагрузки.

Устройство Minisforum S5, по имеющейся информации, несёт на борту процессор Intel Core Series 3 поколения Wildcat Lake. Объём оперативной памяти LPDDR5X-7200 достигает 16 Гбайт. Реализованы пять слотов для SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x1 (NVMe). В оснащение входят сетевые порты 10GbE и 2.5GbE с разъёмами RJ45, а также контроллер Wi-Fi 7. Есть по два порта USB 4 (40 Гбит/с) и USB 3.2 Type-A, а также интерфейс HDMI 2.1. Применено пассивное охлаждение; питание подаётся через AC-разъём.

Вторая новинка, Minisforum S7, укомплектована чипом Intel Core Ultra Series 3. Максимально поддерживаемый объём ОЗУ не уточняется. Этот NAS рассчитан на семь твердотельных накопителей NVMe. В набор сетевых интерфейсов входят два порта 10G SFP+, по одному коннектору 10GbE RJ45 и 2.5GbE RJ45. Упомянуты два порта USB 4. Во фронтальной части корпуса расположены индикаторы, информирующие о текущем статусе. Прочие технические характеристики хранилищ пока не раскрываются.

Среди функций сопутствующего ПО выделяется фирменный ИИ-агент MinisOpenClaw: он предоставляет средства семантического поиска изображений по запросам на естественном языке вроде «найди фотографии со мной на пляже».

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