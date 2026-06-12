Представлен контроллер ScaleFlux MC500 CXL Type 3 для ИИ-инфраструктур и облаков

Компания ScaleFlux анонсировала контроллер MC500 CXL Type 3, разработанный в сотрудничестве с ключевыми отраслевыми партнёрами. Изделие, оптимизированное для обеспечения максимальной производительности в расчёте на 1 Вт энергоптребления, ориентировано на высоконагруженные инфраструктуры ИИ и облачные платформы.

Чип поддерживает стандарты JEDEC SPDM 1.2 и Caliptra, а также передовую технологию коррекции ошибок (ECC) с применением декодирования по списку (list decoding) для обработки сложных сбоев. Применяется интерфейс PCIe 5.0 с возможностью работы в режимах x4, x8, 2x4 и 2x8.

Контроллер совместим с памятью DDR5-4800 (4 канала; 2DPC) и DDR4-3200 (2 канала; 2DPC). В первом случае её объём может достигать 1 Тбайт, во втором — 512 Гбайт. На базе чипа могут проектироваться устройства типоразмера FHHL, HHHL, EDSFF E3.S 1T и E3.S 2T. Типовое заявленное энергопотребление изделия MC500 CXL Type 3 составляет около 6 Вт при использовании восьми линий PCIe или приблизительно 10 Вт в режиме 2×8 линий. Изделие выполнено в корпусе Flip Chip BGA с размерами 23 × 23 мм.

Чип предназначен для объединения процессоров, памяти и ускорителей в серверах. Говорится о совместимости с компонентами ведущих отраслевых игроков, что упрощает построение систем. Контроллер поможет устранить узкие места в архитектуре дата-центров и обеспечить бесшовную совместную работу оборудования, что важно в свете стремительного увеличения объёмов обрабатываемых и передаваемых данных.

Нужно отметить, что в конце прошлого года консорциум CXL Consortium представил спецификацию Compute Express Link (CXL) 4.0. В её основе лежит интерфейс PCIe 7.0, что обеспечивает поддержку линий с пропускной способности в 128 ГТ/с.

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