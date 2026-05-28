Broadcom представила высокоинтегрированные SoC для маршрутизаторов Wi-Fi 8

Компания Broadcom выпустила чипы BCM6772, BCM6774 и BCM6776: это, как утверждается, первые в отрасли высокоинтегрированные решения для маршрутизаторов, поддерживающих стандарт Wi-Fi 8. Устройства на основе представленных изделий могут использоваться в том числе в составе mesh-сетей.

Новые SoC объединяют процессор приложений, сетевой блок (берёт на себя выполнение ресурсоёмких сетевых задач), радиомодули Wi-Fi 8, а также мультигигабитный Ethernet PHY на одном кристалле. Во всех случаях задействованы четыре вычислительных ядра. Реализована поддержка памяти DDR4 и DDR5, а у BCM6776 — дополнительно LPDDR4 и LPDDR5.

Чип BCM6772 имеет конфигурацию антенн 2 × 2 для 2,4 ГГц (полоса 40 МГц) и 2 × 2 для 5 ГГц (160 МГц). Изделие ориентировано на маршрутизаторы и повторители Wi-Fi 8 для массового рынка. Применяется упаковка FCBGA с размерами 15 × 15 мм. В свою очередь, BCM6774 получил конфигурацию антенн 2 × 2 для 2,4 ГГц и 4 × 4 для 5 ГГц в аналогичной корпусировке. Старшая из новинок, BCM6776, относится к премиальному уровню: конфигурация антенн — 2 × 2 для 2,4 ГГц и 4 × 4 для 5 ГГц. При этом предусмотрены два контроллера PCIe 3.0. Используется упаковка FCBGA с размерами 19 × 19 мм.

Все модели располагают встроенными усилителями (iPA) для диапазона 2,4 ГГц. Реализована технология цифровой предварительной коррекции искажений (DPD) третьего поколения, благодаря чему достигается более низкое энергопотребление в диапазоне 5 ГГц. Пробные поставки чипов BCM677x уже начались.

