Wi-Fi 6 с подогревом: Netcraze представила уличную точку доступа Stellar 6 NAP-650

Компания Netcraze анонсировала точку доступа Stellar 6 NAP-650 стандарта Wi-Fi 6 (AX3000), рассчитанную на эксплуатацию на открытых пространствах. Новинка подходит для создания новой беспроводной сети или для расширения существующей инфраструктуры, включая mesh-развёртывания Netcraze и Keenetic.

Устройство выполнено в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартом IP65: реализована полная защита от проникновения пыли и от водяных струй объёмом до 12,5 л/мин. Кроме того, предусмотрен встроенный подогреватель для эксплуатации в сильный мороз. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +65 °C.

Корпус изделия изготовлен из акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA). Это, как сообщает Netcraze, прочный инженерный термопласт, который не желтеет, не трескается и не теряет прочность под воздействием прямых солнечных лучей и осадков, не боится масел, растворов солей, кислот и щелочей. Он обладает высокой ударопрочностью, не накапливает статический заряд и не притягивает пыль. Корпусу не страшен нагрев до +105 °C. Точка доступа имеет защиту до 6 кВ от импульсных перенапряжений, включая близкие разряды молнии, а также до 8 кВ от электростатических разрядов.

В устройстве применён двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц (как в NC-1012). Объем оперативной памяти DDR3 составляет 256 Мбайт, встроенной флеш-памяти — 128 Мбайт. Поддерживается работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц: в первом случае канальная скорость передачи данных достигает 574 Мбит/с, во втором — 2402 Мбит/с. Имеются две внешние антенны и одна внутренняя. По словам компании, «пять дискретных радиоусилителей нивелируют потери при диплексировании на внешние антенны и обеспечивают достаточный запас усиления при подключении узконаправленных или секторных излучателей для организации мостовых линий или зонного покрытия».

Модель Stellar 6 NAP-650 оснащена портом 1GbE RJ45 с поддержкой PoE (пассивный адаптер на 48 В включён в комплект). Для профессиональных проектов возможно питание по стандарту 802.3at (PoE+ 18 Вт). В числе поддерживаемых технологий упомянуты MU-MIMO, Beamforming, OFDMA, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE и пр. Габариты составляют 99 × 53 × 240 мм, масса — 477 г. Гарантия производителя — до четырёх лет.

