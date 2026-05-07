Доля российского ПО в госсекторе превысила 75 %

Доля российского ПО, используемого госорганами, государственными корпорациями, компаниями и структурами с участием РФ в уставном капитале свыше 50 %, по состоянию на конец 2025 года достигла 76,29 %. Это выше планового значения, закреплённого на отметке 74 %. Соответствующие показатели, как сообщает ресурс ComNews, содержатся в данных федерального проекта «Отечественные решения».

Среди региональных органов власти доля отечественного софта составила 68,72 % при плане в 63,38 %. Доля российских организаций из ключевых отраслей экономики, которые осуществили импортозамещение базового и прикладного ПО, достигла 51,1 % к концу 2025 года. Отечественный софт в таких компаниях применяется в «системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы».

Федеральный проект «Отечественные решения» направлен на обеспечение перехода российских организаций ключевых отраслей экономики на использование российских разработок и оборудования для снижения зависимости от иностранных решений. В документах Минцифры РФ говорится, что в 2025 году на реализацию инициативы в рамках государственной программы «Информационное общество» выделено в общей сложности 24,58 млрд руб., в том числе 12,57 млрд руб. из федерального бюджета и 12,02 млрд руб. из внебюджетных источников.

Минцифры также отмечает, что по проекту «Отечественные решения» планируется обеспечить стимулирование разработки прототипов российских IT-систем, у которых нет аналогов на коммерческом рынке. Кроме того, готовится пилотное внедрение таких продуктов.

