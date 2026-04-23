Marvell приобрела Polariton, разработчика решений в области плазмоники

Marvell Technology объявила о приобретении Polariton Technologies, разработчика высокоскоростных и маломощных кремниевых фотонных устройств на основе плазмоники. Marvell отметила, что приобретение Polariton ещё больше укрепляет её портфель комплексных решений в области электрооптики, фотоники, коммутации и кастомных кремниевых решений.

Объединив плазмонную технологию Polariton с имеющимися решениями в области кремниевой фотоники и цифровой обработки сигналов, Marvell имеет все возможности для предоставления высокоинтегрированных масштабируемых решений для архитектур ЦОД следующего поколения, включая когерентные, масштабируемые и оптические DCI-платформы интерконнекта.

Сделка призвана решить проблему узкого места в ИИ-инфраструктуре: способности оптических интерконнектов масштабироваться в условиях быстрого роста размеров моделей и требований к кластерам. Marvell отметила, что, в то время как миграция к оптике 1,6T идёт полным ходом, крупные поставщики и системные провайдеры уже разрабатывают решения для 3,2T и выше.

Плазмоника имеет значительное преимущество по сравнению с традиционными подходами на основе кремниевой фотоники, обеспечивая сверхбыструю модуляцию в компактных размерах и поддерживая массивно-параллельные оптические каналы со сверхнизким энергопотреблением на бит. Технология модуляции на основе плазмоники от Polariton разработана для решения этих задач интерконнектах следующего поколения, включая решения ZR и ZR+, обеспечивая сверхбыструю, энергоэффективную оптическую передачу сигналов в очень компактном форм-факторе.

Marvell планирует объединить эти возможности со своим существующим портфелем решений для создания более интегрированных оптических решений для масштабируемых архитектур ИИ и магистральных интерконнектов. Сделка также включает переход в Marvell высококвалифицированной команды Polariton с опытом работы в области плазмоники, кремниевой фотоники и высокоскоростной оптической модуляции. Финансовые условия сделки не разглашаются. В прошлом году Marvell купила за $3,25 млрд разработчика фотонного интерконнекта Celestial AI.

Как отметил ресурс Converge Digest, приобретение Marvell отражает более широкий сдвиг в сторону инноваций на уровне устройств, поскольку отрасль приближается к физическим пределам традиционного масштабирования кремниевой фотоники. Такие компании, как Broadcom и NVIDIA, разрабатывают параллельные стратегии, основанные на использовании интегрированной оптики, высокоскоростных DSP и тесно интегрированных архитектур интерконнекта. Плазмоника предлагает альтернативный путь повышения скорости и эффективности модуляции для создания ИИ-кластеров со сверхвысокой пропускной способностью по мере того, как экосистема выходит за рамки 1.6Т.

