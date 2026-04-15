С IBM взыщут $17 млн за дискриминацию сотрудников в ходе борьбы с дискриминацией

IBM первой заключила соглашение с правительством США в рамках инициативы Civil Rights Fraud Initiative. Последняя призвана бороться со злоупотреблениями, связанными с программами достижения гендерного, расового и иного разнообразия, сообщает The Register. Такие злоупотребления сами по себе ведут к дискриминации.

В январе 2025 года администрация США в Указе 14173 (Executive Order 14173) подчеркнула, что законы США предотвращают дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или национальности, а организации, которые реализуют программы равенства, разнообразия и инклюзивности DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), могут «активно использовать опасные, унизительные и аморальные расовые и гендерные предпочтения», нарушая закон. Инструментом для обеспечения расследований таких практик стал Закон о ложных заявлениях (False Claims Act, FCA), предусматривающий ответственность для организаций, предоставляющих неверные данные федеральным властям. Дополнительный указ требует от федеральных подрядчиков сообщать о любой активности, противоречащей действующим нормативным актам.

На прошлой неделе Министерство юстиции отчиталось о первых успехах, связанных с инициативой Civil Rights Fraud — IBM согласилась заплатить правительству США $17 млн для того чтобы с компании сняли обвинения в действиях, нарушавших положения Закона о ложных заявлениях — были нарушены антидискриминационные требования при выполнении федеральных контрактов. Соглашение о «компенсации» свидетельствует, что IBM не признала вины, но оказала помощь федеральным властям в расследовании.

По мнению федеральных властей, IBM формировала «диверсифицированные» списки кандидатов при поиске сотрудников, устанавливала «расовые и половые демографические цели» для подразделений и принимала во внимание эти факторы при принятии решений о приёме на работу, при этом оценивая «прогресс» в достижении своих целей. Наконец, компания, по-видимому, предлагала тренинги, партнёрства, наставничество, программы подготовки лидеров и возможности образования только некоторым сотрудникам.

Представители властей приветствовали заключение соглашения, заявив, что в случаях, если компания принимает федеральное финансирование, но в то же время практикует «сортировку» сотрудников, ставит некоторых из них в предпочтительное или невыгодное положение по признаку расы или пола, она нарушает условия, на которых правительство согласилось заключить с ней контракт и она будет привлечена к ответственности.

По мнению юридической компании Latham & Watkins, дело, вероятно, связано с контрактами, заключенными IBM до выхода указа. IBM смягчили наказание за сотрудничество с Минюстом при расследовании — компания раскрыла требуемую информацию, помогла рассчитать ущерб и добровольно прекратила или изменила спорные практики. Вместе с тем компания годами отрицает дискриминацию по возрасту.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: