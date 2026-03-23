Крепкие, но нежные руки: DHL расширяет услуги логистики для ИИ ЦОД

Служба доставки DHL объявила о значительном расширении в Северной Америке логистической инфраструктуры для операторов ЦОД и гиперскейлеров. В 2026 году компания добавит 10 специальных складов общей площадью более 650 тыс. м2. Новые объекты обеспечат максимально бережное обращение с оборудованием, сервисы по конфигурации стоек и специализированную транспортировку со склада на территорию кампусов.

Тщательно контролируемое обращение с серверами, силовыми модулями и сетевым оборудованием предотвращает повреждения, способные вызвать дорогостоящие задержки поставок. Услуги по конфигурации стоек позволяют выполнять сборку и тестирование оборудования не на площадке самого ЦОД, а ещё на складе, что тоже снижает риск задержек. Наконец, аккуратная доставка со склада на территорию кампуса позволяет заказчикам избежать вызовов, связанных со сложностями при перевозке крупногабаритного и «нежного» оборудования.

DHL обеспечивает критически важную логистическую поддержку, обеспечивающую строительство новых мегакампусов, помогая клиентам ускорить развёртывания объектов в соответствии с современными требованиями к строительству дата-центров. По словам DHL, гиперскейлеры создают цифровую основу эры ИИ с «экстраординарной» скоростью. Новые объекты компании создаются специально для того, чтобы строительство ЦОД могло осуществляться необходимыми темпами.

Работа в режиме 24/7 и тесная интеграция подразделений DHL позволяет компании выступать «единым партнёром», координирующим глобальные потоки поставок с точным исполнением на местах. По данным компании, опросы показывают, что 85 % лиц, принимающих решения на рынке ЦОД, предпочли бы работать с единым логистическим партнёром, но только 43 % считают, что эта цель достигнута.

Расширение DHL органично связано с сетью DHL Global Forwarding, обеспечивающей мультимодальные перевозки, компетенции в таможенном оформлении и обработку негабаритных и тяжёлых грузов. Это критически важно, поскольку вычислительные системы нередко поступают из-за рубежа. Со временем компания намерена расширить логистические услуги для ЦОД и в других регионах мира.

В Латинской Америке растущие инвестиции выступают драйверами спроса на бондовое хранение — складирование с таможенным контролем, безопасную транспортировку серверов и мультимодальную прокладку маршрутов для развёртывания оборудования в сжатые сроки. Также всё чаще специальные чартерные рейсы используются на маршрутах в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также на пути из АТР в США.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: