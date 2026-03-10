Jetway выпустила индустриальную плату ATX-ARS1-W880 на базе Intel Arrow Lake-S

Компания Jetway анонсировала индустриальную материнскую плату ATX-ARS1-W880, предназначенную для платформ автоматизации, робототехнических комплексов и пр. Новинка рассчитана на эксплуатацию в температурном диапазоне от -20 до +60 °С.

Изделие выполнено в форм-факторе АТХ с размерами 305 × 244 мм. Применён набор логики Intel W880: возможна установка процессоров семейства Arrow Lake-S в исполнении LGA1851 с показателем TDP до 125 Вт. Доступны четыре слота CU-DIMM (Clocked Unbuffered DIMM) с поддержкой до 256 Гбайт памяти DDR5-6400.

Плата располагает четырьмя портами SATA-3 для накопителей с возможностью формирования массивов RAID 0/1/5/10. Кроме того, имеются коннекторы М.2 M-Key 2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4) и М.2 M-key 2280 (PCIe 4.0 x4) для NVMe SSD. В арсенале новинки — сетевой порт 2.5GbE RJ45 на основе контроллера Intel I226-LM и два порта 2.5GbE RJ45 на базе Intel I226-V. Реализованы слот M.2 E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1; CNVio) для комбинированного адаптера Wi-Fi / Bluetooth и разъём M.2 B-Key 3042/3052 (USB3.1/USB2.0/PCIe 3.0 x1 плюс NanoSIM) для сотового модема 4G/5G.

Возможен вывод изображения одновременно на четыре независимых монитора через интерфейс DP1.4a (до 4096 × 2160; 60 Гц), два выхода HDMI 2.1 (до 3840 × 2160; 60 Гц) и аналоговый коннектор D-Sub (1920 × 1080; 60 Гц). Доступны шесть портов USB 3.1 Type-A (10 Гбит/с), последовательный порт RS-232/422/485 и набор аудиогнёзд на 3,5 мм. Через разъёмы на самой плате могут быть задействованы два порта USB 3.0 (5 Гбит/с), шесть портов USB 2.0, а также пять портов RS-232. Плата получила по два слота PCIe 5.0 x16 (1 × PCIe 5.0 ×16 или 2 × PCIe 5.0 x8) и PCIe 4.0 x4, а также три слота PCIe 4.0 x1. Есть два коннектора для вентиляторов охлаждения. Опционально может быть добавлен модуль TPM 2.0 (dTPM) для обеспечения безопасности. Заявлена совместимость с Windows 11 и Linux.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: