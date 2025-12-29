Intel Alder Lake, 32 Гбайт RAM, четыре СОМ-порта и 10 USB-портов: представлен индустриальный компьютер Jetway B903DMTX

Компания Jetway анонсировала компьютер небольшого форм-фактора B903DMTX, предназначенный для использования в индустриальной сфере. На его основе могут создаваться системы автоматизации, промышленные шлюзы, периферийные устройства, различные информационные терминалы и пр.

Новинка имеет габариты 200,0 × 180,4 × 59,5 мм. Установлен чип Intel Processor N97 поколения Alder Lake N (4C/4T; до 3,6 ГГц; 12 Вт). Поддерживается до 32 Гбайт DDR5-4800 в виде одного модуля SO-DIMM. Применено пассивное охлаждение, а ребристая верхняя часть корпуса выполняет функции радиатора для рассеяния тепла.

Компьютер оснащён слотами М.2 M-Key 2242/2280 (PCIe 3.0 x2) и М.2 M-key 2242 (SATA) для SSD, а также М.2 E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Имеется порт SATA-3 для накопителя. Изображение с разрешением до 4096 × 2160 точек (60 Гц) может выводиться одновременно на два дисплея через интерфейсы HDMI 2.0b и DisplayPort 1.2. Присутствуют двухпортовый сетевой контроллер 1GbE (Realtek RTL8111H) и звуковой кодек Realtek ALC897.

Решение располагает двумя портами USB 3.0 Type-A и восемью портами USB 2.0 (шесть находятся во фронтальной части), четырьмя последовательными портами COM (2 × RS-232, 2 × RS-232/485), двумя гнёздами RJ45 для сетевых кабелей, аудиогнёздами на 3,5 мм. Диапазон рабочих температур — от -10 до +60 °C. Питание в диапазоне 12–19 В подаётся через DC-коннектор. Заявлена совместимость с Windows 10/11 и Linux.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: