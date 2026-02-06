Время — деньги: SiTime отчиталась о росте на рынке ЦОД и объявила о покупке смежных активов Renesas Electronics

Компания SiTime, занимающаяся разработкой и выпуском высокоточных устройств синхронизации времени для IT-индустрии, отчиталась о благоприятных финансовых итогах IV квартала и 2025 года в целом, связанных с успехами в сегменте, связанном с телеком-индустрией, корпоративными клиентами и ЦОД (Communications, Enterprise and Datacenter, CED). Кроме того, она потратит $1,5 млрд на покупку ключевых активов тайминг-бизнеса Renesas Electronics, сообщает Converge Digest.

В IV квартале 2025 года выручка SiTime составила $113,3 млн, на 36 % выше к/к и на 66 % г/г. Валовая маржа по GAAP составила 56,4 %, «не по GAAP» — 61,2 %, что превысило прогнозы. Чистая прибыль по GAAP составила $9,2 млн, или по $0,34 на каждую разводнённую акцию. Чистая прибыль не по GAAP — $41,3 млн или по $1,52 на акцию. В 2025 финансовом году выручка составила $326,7 млн, на 61 % выше год к году. Валовая маржа по GAAP составила 59,3 %, чистый убыток по GAAP — $42,9 млн, или по $1,72 на акцию с учётом разводнения. Валовая маржа не по GAAP составила $82,6 млн или $3,20 на акцию с учётом разводнения.

SiTime завершила год с $808,4 млн денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций. По словам главы SiTime Раджеша Вашишта (Rajesh Vashist), IV квартал — уже седьмой квартал подряд, в котором сегмент CED компании продемонстрировал рост более 100 % г/г. Отмечен широкий спрос во всех клиентских сегментах и ожидается, что динамика сохранится и в 2026 году, благодаря приложениям в сфере коммуникаций и ЦОД, связанным с ИИ-задачами.

На фоне успехов компания объявила о покупке ключевых активов тайминг-бизнеса Renesas Electronics Corporation. Этот шаг существенно расширяет портфолио решений SiTime и углубляет присутствие компании на растущих рынках ИИ ЦОД и телекоммуникаций. Предполагается, что купленный бизнес позволит генерировать около $300 млн выручки в течение 12 месяцев после того, как сделка будет закрыта, приблизительно 75 % будет приходиться на ИИ ЦОД и коммуникационную сферу, а валовая маржа составит около 70 %.

В портфолио добавятся разнообразные продукты, включая генераторы тактовых импульсов (clock generators), буферы (buffers), сетевые синхронизаторы (network synchronizers) и подавители джиттера (jitter attenuators) — дополняя имеющуюся линейку MEMS-осцилляторов компании. Это расширяет присутствие SiTime на рынке коммутаторов ЦОД, SmartNIC, маршрутизаторов, промышленных систем и автомобильных платформ.

По условиям сделки SiTime выплатит Renesas $1,5 млрд наличными и передаст приблизительно 4,13 млн своих акций. На это потратят собственные средства компании, ещё $900 млн будет взято в долг Wells Fargo. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2026 года, после чего глава Renesas Хидетоси Сибата (Hidetoshi Shibata) войдёт в совет директоров SiTime. Дополнительно подписан меморандум о взаимопонимании для изучения возможности интеграции MEMS-резонаторов SiTime во встраиваемые продукты Renesas, это должно снизить сложность печатных плат с повышением эффективности и производительности готовых решений.

