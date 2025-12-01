Японская Daikin намерена утроить продажи систем охлаждения ЦОД в Северной Америке, надеясь на гиперскейлеров и ИИ-бум

Японская Daikin Industries рассчитывает утроить продажи охлаждающего оборудования для ЦОД в Северной Америке на фоне бума ИИ-технологий — до более чем ¥300 млрд ($1,92 млрд) к 2030 финансовому году, сообщает Nikkei Asian Review. Сейчас Daikin скупает технологии охлаждения американских компаний и намерена учредить отдельную штаб-квартиру для североамериканского рынка в 2026 финансовом году. Основная цель — работа со всеми гиперскейлерами.

По оценкам Daikin, на Северную Америку приходится 40 % мирового рынка решений для охлаждения ЦОД, и её доля, вероятно, продолжит расти. Ключевыми заказчиками являются гиперскейлеры, и Daikin уже работает с Google и Amazon. Крупные HVAC-системы нередко приобретаются для нескольких зданий одновременно, так что объёмы единовременных продаж обычно составляют десятки миллионов долларов. Доля Daikin на североамериканском рынке, по её собственным оценкам, составляет около 12 %. Она занимает третье место в своём сегменте. К 2030 году компания намерена довести долю до 30 %. Конкуренцию ей составит как минимум LG, которая будет поставлять свои системы охлаждения для ИИ ЦОД Microsoft.

В 2007 году Daikin купила малайзийскую OYL Industries, которая владела американским производителем кондиционеров McQuay International (бренд Applied). В 2023 году за ¥30 млрд ($192 млн) она купила американскую Alliance Air Products, специалиста по оборудованию для обработки воздуха. В августе того же года она приобрела американскую же Dynamic Data Centers Solutions, разрабатывавшую технологию индивидуального охлаждения стоек. Наконец, в ноябре компания купила американский стартап Chilldyne, специализирующийся на СЖО. Массовое производство систем воздушного и жидкостного охлаждения для серверов начнётся весной следующего года.

По прогнозам Daikin, приблизительно 70 % рынка к 2030 году будет приходиться на системы воздушного охлаждения и около 30 % — на СЖО. Daikin намерена предлагать оптимальные комбинации этих методов для операторов ЦОД и отраслевых подрядчиков. Дополнительно она предлагает и системы контроля охлаждения. Также компания сообщает, что намерена создать в США хаб по выпуску решений для ЦОД в 2026 фискальном году для контроля над североамериканским рынком.

По данным индийской Fortune Business Insights, мировой рынок систем охлаждения для ЦОД должен вырасти более чем вдвое с 2024 по 2032 гг. до $42,4 млрд. Впрочем, гиперскейлеры работают над собственными решениями, которые позволят обрести им «суверенитет» от независимых вендоров. Например, собственную СЖО всего за 11 месяцев разработала и запустила в производство AWS. А Meta✴ пришлось пойти на ухищрения, чтобы обойтись воздушным охлаждением ИИ-стоек.

