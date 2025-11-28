Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME

В пятницу, 28 ноября, на мировых фьючерсных рынках началась неразбериха после того, как CME Group (Чикагская товарная биржа, Chicago Mercantile Exchange), крупнейший в мире биржевой оператор по рыночной стоимости, столкнулся с одним из самых длительных сбоев в работе за последние годы, из-за которого была приостановлена торговля акциями, облигациями, сырьевыми товарами и валютой.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG, после продолжительного перерыва торговля на CME Group возобновилась в 13:35 по Гринвичу (16:35 МСК). EBS market, платформа, используемая для обмена валюты, вновь открылась немного раньше — в 15:00 МСК, пишет Bloomberg со ссылкой на уведомление на веб-сайте CME Group. В уведомлении не содержится никакой информации о том, когда возобновят работу другие затронутые рынки, от акций до облигаций и сырьевых товаров.

CME сообщила о прекращении торгов на своих ключевых площадках из-за сбоя в системе охлаждения ЦОД CyrusOne в Авроре (Aurora, Иллинойс). Сбой повлиял на фьючерсы Globex, валютный рынок EBS и другие, остановив торги фондовыми индексами, сырьевыми товарами, энергоносителями, металлами и сельскохозяйственными товарами примерно на 10 часов в период низких объемов торгов в «чёрную пятницу». По данным LSEG, из-за сбоя были приостановлены торги основными валютными парами на платформе CME EBS, а также фьючерсами на нефть WTI, пальмовое масло, золото, Nasdaq 100 и Nikkei.

«27 ноября на нашем объекте CHI1 произошел сбой в работе холодильной установки, затронувший несколько холодильных агрегатов. Наши инженерные группы совместно со специализированными подрядчиками по механическому оборудованию работают на месте над восстановлением полной мощности охлаждения. Мы успешно перезапустили несколько охлаждающих установок с ограниченной мощностью и развернули временное охлаждающее оборудование в дополнение к нашим постоянным системам», — пояснила CyrusOne в письме ресурсу Data Center Dynamics.

Компания отметила, что находится на прямой связи со всеми пострадавшими клиентами и регулярно предоставляет обновлённую информацию по мере развития ситуации. «Наши команды работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее и безопаснее восстановить нормальную работу», — подчеркнула CyrusOne. Как сообщает Data Center Dynamics, CyrusOne управляет примерно 55 ЦОД по всему миру. В 2016 году CME Group продала за $130 млн свой ЦОД в Авроре компании CyrusOne, который тут же арендовала на 15 лет. Кампус Aurora включает три ЦОД общей площадью 41,8 тыс. м2 общей мощностью 109 МВт.

Глава CMC Markets по Азии и Ближнему Востоку Кристофер Форбс (Christopher Forbes) сообщил агентству Reuters, что не видел столь масштабного сбоя порядка 20 лет. Нынешний сбой в работе CME произошёл более чем через десять лет после того, как в апреле 2014 года бирже пришлось закрыть электронную торговлю некоторыми сельскохозяйственными контрактами из-за технических проблем.

В 2021 году CME подписала соглашение с Google Cloud, в рамках которого Google инвестировала в неё $1 млрд, а CME запланировала перенести свою ИТ-инфраструктуру на платформу Google Cloud в течение следующего десятилетия. Биржа также является клиентом ЦОД Equinix за пределами США. Похожая сделка была заключена между Microsoft Azure и Лондонской фондовой биржей. А Nasdaq постепенно перебирается в AWS. Последняя недавно пережила крупный сбой.

