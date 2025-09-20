Ubiquiti представила настольные и стоечные NAS с поддержкой до восьми LFF-накопителей

Компания Ubiquiti анонсировала новые сетевые хранилища UniFi — устройства UNAS 2 и UNAS 4 в «настольном» форм-факторе, а также UNAS Pro 4 и UNAS Pro 8, которые предназначены для монтажа в стойку. Новинки рассчитаны на использование в сферах малого и среднего бизнеса, а также в составе корпоративных систем.

Модель UNAS 2 несёт на борту процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц и 4 Гбайт памяти LPDDR4. Предусмотрены два отсека для LFF-накопителей с интерфейсом SATA-3; возможна организация массивов RAID 0/1. Есть один сетевой порт 2.5GbE на основе разъёма RJ45 с поддержкой PoE++ (в комплект входит адаптер на 60 Вт). В оснащение включены контроллер Bluetooth 4.1, информационный дисплей размером 1,47″ и порт USB Type-C. Габариты составляют 135 × 129 × 223,7 мм, масса — 1,3 кг (без установленных HDD).

Ступенью выше располагается решение UNAS 4. Оно имеет аналогичные технические характеристики, но допускает установку четырёх LFF/SFF-накопителей, а также двух SSD формата M.2 (NVMe). Этот NAS имеет размеры 246 × 129 × 224,5 мм и весит 2,6 кг. В комплект поставки включён адаптер питания PoE+++ мощностью 90 Вт.

Стоечное хранилище UNAS Pro 4 формата 1U располагает четырёхъядерным чипом Arm Cortex-A57 с частотой 2 ГГц и 8 Гбайт ОЗУ. Могут быть задействованы четыре накопителя LFF/SFF (HDD или SSD), а также два NVMe SSD стандарта M.2. Предусмотрены два сетевых порта 10G SFP+ и один порт 1GbE RJ45, а также контроллер Bluetooth 4.1. Габариты — 442,4 × 400 × 43,7 мм, масса — 6,7 кг.

Старшая версия, UNAS Pro 8, получила процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A57 с частотой 2 ГГц и 16 Гбайт RAM. Это 2U-хранилище рассчитано на восемь LFF/SFF-накопителей (HDD или SSD) и два М.2 NVMe SSD. Есть два порта 10G SFP+, один порт 10GbE RJ45, адаптер Bluetooth 4.1. Размеры составляют 442,4 × 480 × 87,4 мм при массе 11,5 кг. Все NAS могут эксплуатироваться при температурах от -5 до +40 °C.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: