Мини-ПК MeLE Cyber X1 на базе Intel Twin Lake получил пластиковый корпус-радиатор

Компания MeLE, по сообщению CNX Software, выпустила компьютер небольшого форм-фактора Cyber X1, подходящий для использования в коммерческой и индустриальной сферах. Новинка выполнена на аппаратной платформе Intel Twin Lake с процессором N150 (четыре ядра; до 3,6 ГГц; 6 Вт).

Устройство довольствуется пассивным охлаждением. Оно заключено в необычный корпус, верхняя часть которого усеяна шипами из специального пластика с высокой теплопроводностью, которые выполняют функцию радиатора для рассеяния тепла. При этом площадь охлаждающей поверхности, как утверждается, увеличивается в 6,4 раза по сравнению с обычной плоской панелью. Однако при интенсивной нагрузке температура этой зоны может достигать 55–70 °C.

Компьютер несёт на борту 16 Гбайт LPDDR5-4800 и NVMe SSD формата M.2 2280 вместимостью 512 Гбайт со скоростью передачи данных до 3940 Мбайт/с. Кроме того, предусмотрен слот для карты microSD. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 (802.11ac; частотные диапазоны 2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, сетевой контроллер 1GbE. Возможен вывод изображения одновременно на три монитора через два интерфейса HDMI 2.0 и разъём DisplayPort (через USB Type-C): во всех случаях поддерживается разрешение до 4K (60 Гц).

Устройство располагает портами USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с), USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort Alt Mode и USB PD 3.0), гнездом RJ45 для сетевого кабеля, 3,5-мм аудиоразъёмом. Питание (12 В / 5 A) подаётся через дополнительный порт USB Type-C. Габариты составляют 131 × 81 × 24 мм, масса — 288 г. Возможен монтаж при помощи крепления VESA. По имеющейся информации MeLE Cyber X1 поставляется с Windows 11. Ориентировочная цена — $230.

