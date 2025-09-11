В облаке Astra Cloud появились выделенные серверы с процессорами Baikal-S

Облачный провайдер «Астра Облако» (Astra Cloud), входящий в «Группу Астра», и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявили о запуске сервиса аренды выделенных серверов, оснащённых отечественными процессорами Baikal-S. Предложение ориентировано в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Чипы Baikal-S (BE-S1000) содержат 48 ядер Arm Cortex-A75, поддерживают память DDR4-3200 МГц (6 каналов, до 128 Гбайт на канал), имеют 80 линий PCIe 4.0 и два интерфейса 1GbE. Заявленное энергопотребление находится на уровне 120 Вт.

Серверы расположены в московском дата-центре с надёжностью Tier IV, что гарантирует максимальную отказоустойчивость инфраструктуры. На таких объектах дублируются и основные, и дополнительные системы, а показатель доступности достигает 99,995 %. Время простоя не превышает 26 минут в год.

Сервис аренды серверов на базе Baikal-S ориентирован на заказчиков, которым необходимо отладить и адаптировать своё ПО под отечественную архитектуру. Помимо предприятий КИИ, это могут быть государственные организации, корпоративные заказчики и пр. Благодаря арендной модели аппаратные ресурсы полностью закрепляются за клиентом. Это, как утверждается, обеспечивает предсказуемую производительность приложений и высокий уровень защиты данных.

Среди других преимуществ нового сервиса названы возможность формирования частных облаков и отказоустойчивых кластеров, гибкость в настройке систем под индивидуальные потребности, отсутствие капитальных затрат на покупку и обслуживание оборудования, технологическая независимость от зарубежных платформ.

«Запуск аренды выделенных серверов на процессорах Baikal-S — это важный шаг в развитии отечественной IT-сферы. Мы даём бизнесу и государственным структурам доступ к надёжной, предсказуемой и безопасной платформе для построения частных облаков и работы с критичными нагрузками», — говорит технический директор «Группы Астра».

