Через 10 лет ИИ-ускорители получат терабайты HBM и будут потреблять 15 кВт — это изменит подход к проектированию, питанию и охлаждению ЦОД

ИИ-чипы нового поколения не просто будут быстрее — они станут потреблять беспрецедентно много энергии и потребуют кардинально изменить инфраструктуру ЦОД. По данным учёных, к 2035 году энергопотребление ИИ-ускорителей может вырасти до порядка 15 кВт, из-за чего окажется под вопросом способность инфраструктуры современных ЦОД обслуживать их, сообщает Network World.

Исследователи лаборатории TeraByte Interconnection and Package Laboratory (TeraLab), подведомственной Корейскому институту передовых технологий (KAIST), подсчитали, что переход к HBM4 состоится в 2026 году, а к 2038 году появится уже HBM8. Каждый этап развития обеспечит повышение производительности, но вместе с ней вырастут и требования к питанию и охлаждению. В лаборатории полагают, что мощность только одного GPU вырастет с 800 Вт до 1200 Вт к 2035 году. В сочетании с 32 стеками HBM, каждый из которых будет потреблять 180 Вт, общая мощность может увеличиться до 15 360 Вт (в таблице ниже дан расчёт для стеков HBM8, а не HBM7 — прим. ред.).

Ожидается, что отдельные модули HBM8 обеспечат ёмкость до 240 Гбайт и пропускную способность памяти до 64 Тбайт/с. В рамках ускорителя можно суммарно получить порядка 5–6 Тбайт HBM с ПСП до 1 Пбайт/с. Это приведёт к изменению конструкции самого ускорителя. Ключевым элементом становятся стеки HBM — процессоры, контроллеры и ускорители будут интегрированы в единую подложку с HBM-модулями. Возможен переход к 3D-упаковке с использованием двусторонних интерпозеров-подложек или даже нескольких интерпозеров на разных «этажах» кристаллов.

Кроме того, для ускорителей придётся разработать и новые системы охлаждения. К уже традиционным прямому жидкостному охлаждению (DLC) и погружным СЖО, вероятно, придётся добавить системы теплоотвода, интегрированные непосредственно в корпуса чипов. Также будут использоваться «жидкостные сквозные соединения» (F-TSVs) для отвода тепла из многослойных чипов, «бесстыковые» соединения Cu–Cu, термодатчики в кристаллах и интеллектуальные системы управления, позволяющие чипам адаптироваться к температурным изменениям.

На уровне ЦОД изменится и контур охлаждения, и температурное зонирование всего объекта. В KAIST подчёркивают, что высокую плотность размещения мощностей объекты в большинстве регионов попросту не смогут поддерживать. Пока гиперскейлеры резервируют гигаватты на десятилетия вперёд, региональным коммунальным службам потребуется 7–15 лет на модернизацию ЛЭП. А где-то этого может и не произойти. Так, в Дублине (Ирландия) по-прежнему действует мораторий на строительство новых ЦОД, во Франкфурте-на-Майне похожий запрет действует до 2030 года, а в Сингапуре сегодня доступно всего лишь 7,2 МВт.

Как считают эксперты, электричество превратилось из одной из статей расходов в определяющий фактор — от его доступности будет зависеть сама возможность реализации ИИ-проектов. На электричество приходится 40-60 % операционных расходов в современной инфраструктуре ИИ, облачной и локальной. Как отмечают в TechInsights, один 15-кВт ускоритель при круглосуточной работе может «съедать» энергии на $20 тыс./год, и это без учёта стоимости охлаждения.

Компании уже вынуждены пересматривать стратегии развёртывания инфраструктуры, учитывая соответствие регуляторным требованиям, региональные тарифы на электроэнергию и др. Гиперскейлеры получают дополнительное преимущество благодаря более низкому PUE, доступу к возобновляемой энергии и оптимизированным схемам закупки энергии. В новой реальности производительность измеряется не только в долларах или флопсах, но и киловаттах.

Более того, меняется география рынка ЦОД. Богатые энергией регионы вроде США, Скандинавии или стран Персидского залива привлекают всё больше инвестиций для строительства дата-центров, а регионы со слабыми энергосистемами рискуют превратиться в «ИИ-пустыни», в которых масштабировать мощности невозможно.

Строителям ИИ-инфраструктуры теперь придётся уделять очень много внимания вопросам энергетики: расходами на электричество, наличие источников энергии, прозрачностью выбросов, близостью ЦОД к электросетям и др. Буквально на днях американский регулятор NERC, отвечающий за надзор за электросетями и сопутствующей инфраструктурой в США, заявил, что подключение к сетям ЦОД в настоящее время весьма рискованно из-за непредсказуемости ЦОД.

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